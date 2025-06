Nagyképű edzője Budapesten alázta meg a magyar válogatott sportolót

A dán Esbjerg 30-27-re nyert a francia Metz ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén. A Metz edzője, Emmanuel Mayonnade negyedik alkalommal próbálta elérni a döntőt, ez most sem sikerült. A Metz és magyar kapusa, Szemerey Zsófi is csalódott lehet, mert nem a negyedik helyért érkeztek a magyar fővárosba. Ráadásul a Metz veretlenül érkezett meg Budapestre, az elődöntőben hét góllal is vezetett az Odense ellen, de onnan is elbukott.

Szemerey Zsófi egyetlen percet sem kapott Budapesten. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szemerey Zsófi elképesztő megalázása

A Metz egyik kapusa a magyar válogatott hálóőre, Szemerey Zsófi egyetlen percet sem kapott a két nap alatt, csupán annyit tett vele az edzője, hogy olykor beküldte egy-egy hetesvédésre.

Emmanuel Mayonnade nagyon jól tudta, hol rendezik ezt az eseményt – Budapesten.

Azzal is tisztában volt, hogy Szemerey magyar, akinek egészen biztosan nagyon sokat jelentett volna pár perc bizalom. Nem kapta meg. Emmanuel Mayonnade ezzel úgy alázta meg az amúgy a francia csapatot elhagyó magyar sportolót, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Hogy miért tette? Mi vezérelte? Senki sem tudja. Nagy edzőnek mondják, annak is tartja magát, de a szíve helyén minden bizonnyal kő van. Ráadásul olykor nagyképű is, holott lenne mire szerénynek lennie.

A vasárnapi összecsapáson, az Esbjerg elleni bronzmeccsen az összes Metz-játékos pályára lépett. Az összes, kivéve Szemerey Zsófit.

Szemerey Zsófi nyáron visszatér Magyarországra, és a Győrben folytatja pályafutását. Ott sem lesz könnyű a helyzete, de talán olyan szituációba nem kerül, mint az elmúlt két napban Budapesten. Az üggyel kapcsolatban semmit sem mondott a Sport1 TV kamerái előtt, pedig a kérdést megkapta. Annyit felelt, hogy a budapesti közönség csodálatos volt.