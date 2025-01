Kihűlt a francia kapcsolat, de teljesült Szemerey Zsófi gyerekkori álma

Szemerey Zsófi ugyan Kazincbarcikán született, de később Győrben nevelkedett, ott kezdett el kézilabdázni, 2011–2013 között tagja volt a felnőtt csapat keretének, bemutatkozott az NB I-ben, de akkor még nem tudott gyökeret ereszteni a magyar elitklubban. Utána szerepelt Veszprémben, majd két szakaszban összesen hét éven át Mosonmagyaróváron, Siófokon, sőt két éven át, 2018–20 között az FTC-ben is, 2024 nyarán aztán Mosonmagyaróvárról a francia Metzhez igazolt.

Szemerey Zsófi a 31-es mezt viseli majd Győrben

Nem vált be a számítása, kevés lehetőséget kapott a Bajnokok Ligájában szereplő együttesben – ahol a válogatott irányítója, Vámos Petra is a csapattársa –, ám miután a decemberi Európa-bajnokságon bronzérmes magyar válogatottban kiválóan védett, több ajánlatot is kapott. A Metz már január elején megerősítette, hogy a nyáron távozik, csütörtökön aztán a Győr bejelentette, hogy nyártól Szemerey Zsófi újra a csapatot erősíti.

Több ajánlata is volt Szemereynek

– Szinte hihetetlen számomra, hogy nyáron hazatérek Győrbe. Itt nevelkedve gyerekként nem is lehetett más álmom, mint hogy az ETO felnőtt csapatának tagja legyek. Az NB I-ben sikerült bemutatkoznom, de aztán másfelé vitt az élet. Reméltem, hogy egyszer ismét lehetőségem lesz Győrben szerepelni, most pedig valóra válik ez az álmom – nyilatkozta az ETO honlapjának Szemerey, hozzátéve, hogy több ajánlata is volt, de nem is volt kérdéses, hogy a Győrt választja.

Kik lehetnek Szemerey vetélytársai a Győri ETO-nál?

Szemerey Zsófinak persze Győrben is meg kell küzdenie a helyéért, hiszen a csapatnak két klasszis kapusa van, a dán válogatott Sandra Töft és a francia válogatott Hatadou Saka. Ha hihetünk a zuhanyhíradónak, akkor Töft a nyáron távozik, ami növeli Szemerey esélyeit.