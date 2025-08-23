idezojelek
Tollhegyen

Egy húron pendülnek

Még a fülünkbe cseng a rendszerváltáskor felbukkant szabaddemokraták antikommunista csalihangja.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Terror Háza MúzeumszégyendokumentumMoszkvábanGyurcsányék 2025. 08. 23. 5:59
Fotó: Purger Tamás

Az állami terrorizmus csimborasszója volt a szovjet és német külügyminiszter Moszkvában aláírt szégyendokumentuma, a Molotov–Ribbentrop-paktum. Az 1939. augusztus 23-án kelt megállapodás titkos záradékában a két elvadult állam Lengyelország lerohanása mellett fél Európa felosztásáról is döntött. 

Aki még ezek ismeretében is kételkedik abban, hogy a szélsőbal és a szélsőjobb egy tőről fakad, az nézze meg a Terror Háza Múzeum átöltözőszobáját, ahol a megélhetési kisnyilas ávéhás uniformisba bújik.

(Gróf Bethlen István mondta annak idején a parlamentben a nyilasoknak: – Az urak azt hiszik, hogy jobbra mennek, de a valóságban körbejárnak, és addig mennek jobbra, amíg megérkeznek a szélsőbalra.)
 

A nagy átöltözők egy húron pendülnek.

Még a fülünkbe cseng a rendszerváltáskor felbukkant szabaddemokraták antikommunista csalihangja. Azzal jöttek, hogy ők nemcsak elzavarják a kádári csürhét, de keményen le is számolnak velük. Harsogva imitálták az antibolsevikot – aztán három parlamenti cikluson át tolták Hornék, Gyurcsányék szekerét… Ők is átöltöztek, visszahozták a kommunizmus szellemét. (Abból is a legirritálóbbat: affektáló intellektusukkal kérkedtek a magasból, hajlongtak az idegen tőke előtt, közben gúnyolták a kereszténységet, kinevettek mindent, ami magyar.) Aztán emlékszünk még a DK és a Jobbik szenvedélyes kézfogójára is. Utóbbi is átöltözött, szembeköpte korábbi hívét, aki 2006 őszén a pesti utca aszfaltján azért tüntetett, vérzett, hogy elkergesse a hazugsággal hatalomra került kommunista kormányt.
Ma is van egy harsány átöltözőnk. Ő speciel nadrágcserével kezdte…

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelektűzijáték

Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekDe Gaulle

Orbán Viktor De Gaulle szerepében

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekEurópa

A sokszínűség idiótái

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekJókai Mór

Jókai Mór megpihen

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekMagyar Péter

Karácsony kitúrná a tiszás szektavezért

Megyeri Dávid avatarja

A főpolgármester nem értékeli kellőképpen azt, hogy a Tisza szekta fővezére folyamatosan szívességet tesz neki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu