Gerincproblémák

– Ki vagy te, Orbán Viktor? – tette fel a szónoki kérdést minap szegedi beszédében Magyar Péter. Ez azért érdekes, mert ugyanő pár évvel ezelőtt egyszer már elmondta, pontosabban elcsukló hangon elszavalta, ki Orbán Viktor. A ma is megtekinthető felvétel kulcsmondata így hangzik: „Orbán Viktor a Fidesz naprendszerében a Nap!” Adódik mindebből egy időszerűbb kérdés: hát ki vagy, te, Magyar Péter?

Csak nem az a hazudós kalandor, aki váltig állította, hogy nem lép politikai pályára („Ez még viccnek is rossz!”), ehhez képest ma már egy pártot vezet, sőt uniós képviselőként veszi fel a milliókat Brüsszelben (miközben alig vesz részt az üléseken)? De igen, ő az.

És az is ő, aki teli szájjal harsogta, hogy ha rajta múlna, nyomban megszüntetné a politikusok mentelmi jogát – ehhez képest most épp e mögé bújik, hogy megúszhassa a számonkérést saját törvénysértéseinek ügyében (bennfentes kereskedelem, mobiltelefon-lopás stb.) Meg az is ő, aki arról szavalt, hogy a Tisza Párt programját független szakértők írják majd – ezzel szemben kizárólag lepukkant óbaloldali figurák nyilatkoznak a párt terveiről (Bokros Lajos, Kéri László, Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita, Surányi György, Felcsuti Péter, Lengyel László és hasonlók). Ezenkívül az is Magyar Péter, aki Jorge Buxadé spanyol EP-képviselőnek az unió plenáris ülésén elhangzott kérdésére – igaz-e, hogy lehallgatta a volt feleségét, három gyermekének édesanyját? – szemrebbenés nélkül pofátlan nemmel válaszolt, holott azt korábban ország-világ előtt elismerte.

Folytatnám, de már csak egy kérdésre van terjedelmem: Ki vagy te, Magyar Péter?

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)