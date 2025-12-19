Út a pszichiátriára

Kormánypárti médiumok háza táján visszatérő dilemma: helyes-e, ha gyakorló elmebetegek akcióiról tudósítunk. Magam kifejezetten jónak tartom ezt a preventív szerkesztői megközelítést, a túlmozgásos aktivisták rendszeres szerepeltetése ugyanis a maga elrettentő hatásával a közjót szolgálja. (Jó példa volt erre Gyurcsány Ferenc rendszeres mutogatása, aki pályája során négy kétharmadot hozott a nemzeti oldalnak.) Ebből indulva Magyar Péter minapi csörgősipkás fellépése is a kormányoldalt erősítette. A túlmozgásos ember a napokban a Péterfy Sándor utcai kórház egyik telephelyét látogatta meg – hívatlanul –, ráadásul egy olyan épületbe nyitott be, ahol pszichiátriai betegeket is kezelnek. Több beszámoló szerint az őt figyelmeztető biztonsági őrt félrelökve kezdte a vizitet. (Mintha 2018-ban lennénk, az ellenzék emlékezetes MTVA-székházlátogatásán; Hadházy, Bangóné, Varju… Megvan? Nincs új a nap alatt.)

Hogy a frappáns akció nem igazán illeszkedik a kórházi rendbe, kivált mentális betegek esetén, az nem nagyon izgatta a kétségbeejtő látogatót. A lényeg, hogy róla szóljanak a hírek. A Tisza-vezér tudósításából viszont megtudhattuk: a lift „összevissza” működött, a mellékhelyiségekben pedig nem volt fertőtlenítő és kéztörlő. Nem vitás, mennie kell a kormánynak! Hogy nagyot hibázott a kórház, abban a kommentelők is egyetértettek. „Ha már bement a beteg a pszichiátriára, miért engedték ki?”, „Ilyen alkalmat elszalasztani! Nahát!” Olyan is akadt, aki védelmébe vette Magyart: „Nem akart ő rosszat, arra volt kíváncsi, hová viszik a választások után.”