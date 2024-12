Hallatlan izgalmak után Európa-bajnoki bronzérmes Magyarország!

Advent harmadik vasárnapján ért véget a 18 napon át tartó kontinenstorna, amely magyar szempontból Debrecenben, a törökök elleni csoportmeccsel kezdődött. Azóta már a kilencedik találkozójára készült Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata, amely néhány napon belül másodszorra találta szembe magát a franciákkal – azt megelőzően, hogy a pénteki elődöntőben Norvégiával szemben alulmaradt, egy Franciaország elleni, keddi vereséggel zárta a középszakaszt az addig hat meccset nyerő nemzeti csapat.

Magyar drukkerek vasárnap a bécsi Stadthalle lelátóján (Fotó: Fotó: Mirkó István)

A bronzmeccset megelőzően, szombaton és vasárnap is volt alkalom ünnepelni a magyar teljesítményeket. Az utolsó nap előestéjén, Bécsben Simon Petra átvette az év legjobb fiatal női kézilabdázóját illető elismerést, valamint beiktatták Iváncsik Gergőt az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) Hírességek Csarnokába. A vasárnapi találkozó előtti órákban pedig az EHF bejelentette az Eb álomcsapatának névsorát: a magyar válogatottból Klujber Katrin, Győri-Lukács Viktória és Simon Petra került be.

Megint a magyaroktól volt hangos a Stadthalle

A bécsi rendezvényközpont lelátóján a pénteki elődöntőhöz hasonlóan a vasárnapi helyosztó idején is többségben voltak a magyar szurkolók. Ők a csapatok bemutatásakor a betegségek által sújtott együttes valamennyi kérdőjeles tagjának tapsolhattak, Szemerey Zsófi, Janurik Kinga, Márton Gréta és Vámos Petra is vállalni tudta a játékot, kimaradt viszont Böde-Bíró Blanka, valamint a két utólag behívott kerettag, Juhász Gréta és Petrus Mirtill is. A drukkerek már a bemelegítés idején hangosan szurkoltak, jóformán hazai pályát teremtve a csapatnak.

A magyar kapuban Szemrey Zsófi kezdett, de már az első percben gólt kapott. Füzi-Tóvizi Petra nem tudta gólra váltani az első lehetőséget, az ellentámadásnál azonban Szemerey hárított, majd Kuczora Csenge betalált, 1-1-re alakítva az állást. Egy Klujber-góllal először a 4. minutumban tudott vezetni Magyarország, ám a franciák azonnal egalizáltak.

Megszerezte, majd megtartotta az előnyt Magyarország

Nagyobb, legalább kétgólos előnybe az első tíz percben egyik fél sem tudott kerülni – a franciák többször is közel jártak ehhez, ám a kritikus pillanatokban Szemerey Zsófi többször is védéssel segített. A 11. percben már is kevés volt, Laura Flippes találatával ellépett 5-3-ra az olimpiai ezüstérmes, világbajnok francia gárda. Golovin Vlagyimir időt kért, majd hamarosan sikerült visszakapaszkodni, kettővel később már 5-5-re állt a bronzmeccs, sőt: a 15. percben Szöllősi-Schatz Nadine találata után újra a magyar csapatnál volt a fór.

Szemerey Zsófi fontos védésekkel járult hozzá a csapat teljesítményéhez (Fotó: Mirkó István)

A folytatásban sem változott a játék képe, a csapatok többször hibáztak – vagy éppen a kapusok védtek –, így egyik együttes sem tudta lerázni a másikat. A 20. minutumban Győri-Lukács egy ötperces gólcsendet tört meg, 7-6-ra alakítva az állást. Kisvártatva már 9-7-re vezetett Magyarország, ekkor a franciák kapitánya is ért az időkérés lehetőségével. Ettől még nem lett jobb a francia csapat helyzete, de ez legyen az ő gondjuk – öttel a szünet előtt 10-8-ra állt a meccs, amelynek félidejében 13-12-re vezetett a magyar válogatott.

Szoros második 30 perc volt

A térfélcsere után Győri-Lukács szerezte meg az első gólt, kétgólosra növelve a különbséget. Kezdetben csak az eredmény változott, a különbség nem, 16-14-re vezetett a több ezer szurkoló által támogatott magyar csapat, a 41. percben viszont egyenlített az ellenfél (16-16). Amikor újra magához ragadta az előnyt Magyarország, ismét játékmegszakítást kért a franciák trénere.

Szoros volt az állás végig a második játékrészben is (Fotó: Mirkó István)

Tízzel a vége előtt 20-20-ra állt a párharc, a 22. percben olyan történt, amire régen volt példa – 22-21-nél megszerezte a vezetést Franciaország. Ezt követően fordított a magyar válogatott, amikor pedig újra előnybe kerülhetett volna a rivális, előbb Klujber, majd Szemerey óvta meg a kaput a góltól. Az utolsó perc 24-24-nél kezdődött el, de a játék egy Győri-Lukács-góllal folytatódott. A roppant izgalmasan alakuló második felvonás végén 25-24 lett a végeredmény, ezzel Magyarországé lett az Európa-bajnoki bronzérem! Tizenkét év után szerzett újra Eb-érmet a magyar női válogatott!