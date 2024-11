Ránk ijesztettek a törökök, de hát a kézilabda nem foci

Sajnos, csakúgy, mint az áprilisi olimpiai selejtezőn, ezúttal is foghíjasak volt a széksorok a debreceni Főnix Arénában. Ennek persze nem az az oka, hogy a magyar szurkolók kiszerettek volna a kézilabdából, ellenkezőleg, számokkal is alátámasztható, hogy Magyarországon európai mércével is roppant népszerű a sportág.

Drágák a jegyek Debrecenben

Csak éppen a jegyárakat az európai szövetség, az EHF állapítja meg, s bizony a legolcsóbb (helyesebben legkevésbé drága) belépőért is 8900 forintot kell fizeni a magyar válogatott meccseire a csoportkörben, az Eb tehát nem éppen olcsó szórakozás.

Vámos Petra négy gólt dobott. Fotó: Mirkó István

Golovin Vlagyimir kezdőként Szemerey Zsófinak szavazott bizalmat a kapuban, aki októberben a franciaországi felkészülési meccseken kiválóan teljesített. Támadásban az előzetes várakozásoknak megfelelően a Győri-Lukács, Klujber, Füzi-Tóvizi, Vámos, Kuczora, Szöllősi-Schatzl hatos kezdett. Méghozzá lámpalázasan. Ugyan Kuczora megszerezte a vezetést, de utána a törökök zsinórban lőtt négy góllal fordítottak 4-1-re.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány ekkor mégsem kért időt, csupán nyugalomra intett. S amikor lehiggadtak a mieink, helyre is állt a világ rendje, kiderült, hogy a kézilabda azért nem labdarúgás…

A magyar válogatott fordított 6-5-re, s noha a törökök 8-8-ig még tartották a lépést, utána már nem dobtak gólt az első félidőben, amely 13-8-as magyar vezetéssel zárult. Mindenki hozzátette a magáét, Szemerey ötven százalék fölött védett, Vámos és Győri-Lukács három gólig jutott, s betalált a világversenyen debütáló Tóth Nikolett is.

A második félidőre Böde-Bíró Blanka váltotta Szemereyt. A játék helyenként akadozott, az előnyt csupán egy góllal sikerült növelni, de hát az Európa-bajnokságot nem az első mérkőzésen kell megnyerni. Végeredményben 30-24-re nyert a magyar válogatott, tehát bizakodva várhatja szombaton a Svédország elleni csoportrangadót.

A svédeket áprilisban, ugyancsak Debrecenben legyőztük az olimpiai selejtezőben, a párizsi negyeddöntőben viszont a sikert az utolsó pillanatokban kiengedve, végül hosszabbításban kikaptunk tőlük.

Golovin Vlagyimir jobbra számított

– Jobbra számítottam. Nem gondoltam volna, hogy hazai pályán ennyire bizonytalanul játszunk. Túlzottan izgultak a lányok, ami görcsösséget okozott. Mindenki kapott lehetőséget, elsőre mégis azt mondom, ez így oké – értékelte a meccset Golovin Vlagyimir, aki a svédek elleni mérkőzéssel még nem volt hajlandó foglalkozni.

