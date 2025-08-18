Vlagyimir Putyin újabb erődemonstrációval lépett fel Ukrajnával szemben. Az orosz légitámadások következtében legalább kilenc ember vesztette életét az éjjel. A támadás alig néhány órával előzte meg a Fehér Házban tartandó augusztus 18-i csúcstalálkozót, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és európai vezetők is részt vesznek – írja a Politico. A washingtoni csúcstalálkozó jelentősége óriási.
Halálos orosz támadás érte Ukrajnát a washingtoni találkozó előtt + videó
Orosz erők nagyszabású rakéta- és dróntámadásokat indítottak több ukrán város ellen a Trump–Zelenszkij-találkozó előtt. A csapások Harkivban, Donyeckben, Zaporizzsjában és Odesszában is komoly károkat okoztak, lakóházak és civil létesítmények dőltek romba. A támadások két nappal követték Vlagyimir Putyin és Donald Trump alaszkai megbeszélését, amelynek középpontjában a háború lezárása állt. Zelenszkij hétfőn Washingtonban folytat tárgyalásokat Trumppal és több európai vezetővel.
Moszkva drónokkal és rakétákkal támadta Harkivot, Donyecket, Zaporizzsját és Odesszát vasárnap késő este és hétfőn hajnalban, lakóépületeket és más civil infrastruktúrát célozva – közölték helyi tisztviselők. Harkivban öt ember halt meg, köztük két gyerek, és legalább 17-en megsérültek – írta a régió kormányzója a Telegramon. Ukrajna állami katasztrófavédelme a közösségi médiában közzétett felvételeken mutatta be a harkivi támadás következményeit: egy lángoló lakóházat és a romok között dolgozó mentőcsapatokat, írja az Origo.
Zaporizzsjában a helyi hatóságok szerint egy gyermek meghalt és több ember megsebesült egy orosz támadásban, míg Odesszában az éjszakai bombázás tüzet okozott egy energetikai létesítményben.
Donyeckben legalább hárman meghaltak az orosz támadások következtében – jelentette a helyi kormányzó. Bár a régió jelentős része, amely Oroszországgal határos, jelenleg orosz irányítás alatt áll, Ukrajna továbbra is fenntart kritikus védelmi pozíciókat. Beszámolók szerint Putyin múlt héten az egész terület átadását követelte egy békeegyezmény keretében.
A támadáshullám alig két nappal azután történt, hogy Putyin Alaszkában találkozott Donald Trump amerikai elnökkel a háború befejezéséről tárgyalva. Ez volt az orosz vezető első személyes találkozója amerikai elnökkel Moszkva 2022 februárjában kezdődött teljes körű inváziója óta.
Mindig is testvéreinknek tekintettük és tekintjük továbbra is az ukrán népet
– mondta Putyin a csúcson, a három és fél éve indított, tízezrek életét követelő háborút „tragédiának” nevezve.
Alaszka után Washingtonban folytatódnak a tárgyalások
Zelenszkij hétfőn Washingtonban tárgyal Trumppal, ahol több európai vezető is elkíséri, köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök. Korábban írtunk róla, hogy Putyin befagyasztaná a frontot, de hatalmas árat kér érte.
Trump vasárnap késő este a Truth Social-platformon nyomást gyakorolt Zelenszkijre, hogy fogadjon el egy tárgyalásos lezárást, amely magában foglalná a Krím átadását és a NATO-csatlakozás kizárását.
Ukrajna elnöke, Zelenszkij szinte azonnal véget vethet az Oroszországgal vívott háborúnak, ha akarja, vagy folytathatja a háborút
– írta az amerikai elnök.
Borítókép: Drón- és rakétatámadás ért több lakóházat és civil infrastruktúrát Ukrajnában (Fotó: AFP)
Ukrán mesterlövész döntött rekordot + videó
Négyezer méter az új rekord.
Pánikban a brüsszeliták, tehetetlenül várják a sorsdöntő Trump–Zelenszkij-tárgyalást
Washingtonban ma színt kell vallaniuk: valóban a béke-e a fő cél.
Szijjártó Péter: Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket
Leállt a kőolajszállítás hazánk irányába.
Horváth József: Mindig az erősek írják a megállapodást
A biztonságpolitikai szakértő a Harcosok órája vendége volt.
