Halálos orosz támadás érte Ukrajnát a washingtoni találkozó előtt + videó

Zaporizzsjában a helyi hatóságok szerint egy gyermek meghalt és több ember megsebesült egy orosz támadásban, míg Odesszában az éjszakai bombázás tüzet okozott egy energetikai létesítményben.

Donyeckben legalább hárman meghaltak az orosz támadások következtében – jelentette a helyi kormányzó. Bár a régió jelentős része, amely Oroszországgal határos, jelenleg orosz irányítás alatt áll, Ukrajna továbbra is fenntart kritikus védelmi pozíciókat. Beszámolók szerint Putyin múlt héten az egész terület átadását követelte egy békeegyezmény keretében.