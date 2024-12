A szünetben vesztésre állt a magyar válogatott az Eb elődöntőjében

Hűvös, szürke időjárás határozta meg Bécs hangulatát pénteken. Az Európa-bajnokság végjátékának otthont adó Stadthalle közvetlen környezetét leszámítva az utca embere nemigen értesülhetett arról, hogy a közelben a kontinenstorna döntő hétvégéje zajlik, erre utaló plakátokat, molinókat kizárólag a rendezvényközpont mellett helyeztek el a helyi szervezők.

A bécsi Stadthalle a kézilabda Eb idei végjátékának helyszíne (Fotó: Mirkó István)

A helyiek „közömbösségét” megmagyarázza, hogy a társházigazda osztrák csapatnak nem szurkolhattak Bécsben, Ausztria ugyanis már a középdöntőt sem élte meg, a csoportkört követően kiesett. Ennél egy körrel tovább eljutott Svájc, amely ugyancsak társrendezőként a középszakasz végén búcsúzott. A rendezők közül egyedül Magyarország jutott el a legjobb négy közé, ahol ellenfele a címvédő Norvégia volt – érdekesség, hogy a skandinávok az osztrákokat és a svájciakat is megverték a torna korábbi szakaszában.

Svéd siker és magyar kimaradók

Mire a pénteki játéknap első elődöntőjének bemelegítése megkezdődött, Svédország és Hollandia már megmérkőzött egymással az ötödik helyért. E pozíciót végül a svédeké lett, miután 33-32-re megverték a hollandokat. A kezdésig egyébként lépten-nyomon magyar drukkerekbe lehetett botlani a csarnokban, több ezren elkísérték a torna korábbi szakaszában Debrecenben szereplő válogatottat Bécsbe is.

Egymásra találtak a magyar és a norvég drukkerek (Fotó: Mirkó István)

Alig egy óra volt hátra a kezdődobásig, amikor kiderült: Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány nem számíthat kapusára, az Eb-n remekül teljesítő Szemerey Zsófira és Márton Grétára sem. Pedig a lábsérüléssel bajlódó Szemerey előzetesen még abban reménykedett, hogy játszhat...

Előnyben Norvégia

A magyar kapuban így Böde-Bíró Blanka kezdett. Két gyors góllal indítottak a kontinenstornán eddig hibátlan norvégok, a 4. percben Vámos Petra révén szépített a magyar csapat. Újabb két norvég találat következett, majd Kuczora Csenge is betalált (2-4). Ezt követően egy góllal növelni tudta a különbséget Norvégia, és bár próbált közelebb zárkózni a magyar válogatott, a 13. percre már 9-5-re elhúzott az ellenfél. A szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir ekkor kért először időt.

A rövid játékmegszakítás jót tett, utána Győri-Lukács Viktória egyszer, valamint Klujber Katrin kétszer is bevette a kaput, a 18. minutumban, 8-10-nél a mínusz egyért támadhatott a csapat. A lehetőséget nem sikerült gólra váltani, ellenben Norvégia belehúzott, és a 21. percre visszaállította a négygólos differenciát (8-12). Ekkor már Janurik Kinga védte a magyar kaput, Böde-Bíró nem tudta útját állni a norvég rohamoknak. A 25. perc elején éppenséggel kellett is egy kapusbravúr, Janurik védése azt jelentette, hogy ötgólos helyett az ellentámadás végére „csak” háromgólos lett a norvég előny. Janurik a játékrészből hátralévő időben is fontos pillanatokban hárított, a mezőnyjátékosoknak viszont nem jött össze a fordítás, 13-11-es norvég vezetésnél harsant fel a félidőt jelző dudaszó.

Kuczora Csenge és a magyar válogatott kétgólos hátrányba került 30 perc alatt (Fotó: Mirkó István)

Nem sikerült folytatni a felzárkózást

Akárcsak az első, úgy a második felvonás elején is két gyors góllal nyitott Norvégia, amely így elhúzott 15-11-re. Mindkét kapuvédő hozzátette a magáét, így a továbbiakban nemigen változott a helyzet, bár támadott, de nem tudott közelebb zárkózni a magyar válogatott, viszont cserébe a norvég sem tudott sokkal nagyobb fórt kialakítani. Hússzal a vége előtt 18-14-re vezettek az északiak. Mindez alig néhány perccel később, a 44. percben már nem volt igaz, akkor minden korábbinál nagyobb, hatgólos előnnyel elhúzott Norvégia (15-21). Golovin Vlagyimir nem tehetett mást, időkéréssel próbálta rendezni a sorokat.

Az elődöntő hajrája végül nem tartogatott meglepetést, Norvégia magabiztosan kézben tartotta a meccset, az utolsó tíz percnek hétgólos előny birtokában, 25-17-nél vághatott neki.

