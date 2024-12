Kulcskérdés lesz a kapusok teljesítménye Norvégia ellen

Bár a klubcsapataikban kevesebb szerepet kaptak a magyar női-kézilabda válogatott kapusai az ősszel, az Európa-bajnokságon ez nem látszott meg a teljesítményükön. A három kapuvédő közül Szemerey Zsófi volt a legtöbbet a pályán, és bár a franciák ellen megsérült, ráadásul egy megfázásos betegséget is elkapott, mégsem zárható ki, hogy ott lesz a kapuban pénteken, a norvégok elleni Európa-bajnoki elődöntőben.

A megfázásos betegség kevésbé zavar, a lábsérülésem jobban. A két nap pihenő jót tett a sérülésemnek, remélem, hogy össze tudnak drótozni a meccsre

– mondta lapunknak a válogatott csütörtöki sajtóeseményén Szemerey Zsófi.

Böde-Bíró Blanka sok lövésre számít

A világsztárokkal felálló norvégok ellen a kapusok teljesítménye kulcskérdés lesz. Az eddigi mérkőzéseken a védelemmel kitűnő összhangban nagyszerű teljesítményt nyújtottak, ez a pénteki meccsen is meghatározó elem lesz. – Komplex és erős válogatott a norvég, nagyon jó csapat, a védelemnek is nagyon fontos szerepe lesz. Széleken, baloldalon nagyon veszélyesek, de nagyon kell figyelnünk beállóban is. Sok lövés jön majd kapra biztosan, viszont ha ez nem így történne, és kevés lövést kapunk, akkor az a védelmet dicséri majd – fejtette ki Böde-Bíró Blanka.

Janurik Kinga eddig kevesebb lehetőséget kapott, de nem kizárt – pláne Szemerey állapotára tekintettel –, hogy éppen Norvégia ellen kap fontos szerepet.

A magyar válogatott Európa-bajnoki elődöntője december 13-án, pénteken 17:45-kor kezdődik a bécsi Stadthalleban. A győztes a kontinenstorna fináléjába jut, míg a vesztes a harmadik helyért játszhat majd.