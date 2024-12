Aggódhatunk Szemereyért, aki bravúrosan védett és még gólt is dobott a franciáknak + videó

Szemerey Zsófi bravúrok egész sorát mutatta be a franciák elleni mérkőzésen, elsősorban neki köszönhető, hogy a pocsék kezdés, 0-4 után sikerült szünetre 13-13-re egyenlíteni. A francia Metz magyar kapusa nem csak fantasztikusan védett, két magyar gólban is benne volt. Előbb Győri-Lukács Viktóriát indította fantasztikusan, majd egy védés után ő maga vette be a franciák kapuját.

Szemerey a második félidő elején sérült meg, már akkor is lehetett látni, hogy a bal combját fájlalja. Cserét is kért, Böde-Bíró Blanka váltotta, de aztán a Metz magyar kapusa a hajrára visszaállt. Sajnos ekkor már ő sem segíthetett, 30-27-es vereség lett a vége, amiért persze nem kell szégyenkezni az olimpiai ezüstérmes franciák ellen, igaz, így Norvégia lesz a magyar válogatott ellenfele a pénteki elődöntőben, immár Bécsben.

Szemerey kilenc lövést hárított és egy gólt is dobott a franciák ellen. Fotó: Mirkó István

Játszhat-e Szemerey a norvégok ellen?

Jó, sőt kiemelkedő kapusteljesítmény az alapja a Norvégia elleni reménybeli bravúrnak. S bizony aggódhatunk, hogy Szemerey játszhat-e pénteken. A magyar kapus a franciák elleni meccs után elmondta, csomó keletkezett a combjában, s noha vállalta a hajrára a játékot, érzi a fájdalmat. Még nem tudja, mi lehet a baj, valószínűleg húzódás, de még a részleges izomszakadás sem kizárható.

Magát a franciák elleni helytállást Szemerey keserédes eredményként értékelte.

Klujber Katrin: Miért szomorkodnánk?

Klujber Katrin derűlátóbb, a meccs után mosolyogva nyilatkozott.

– Óriásit küzdüöttünk ma is. Egyáltalán nem vagyok csalódott, mert elég jó sorozatot mentünk. Tudtuk, hogy sok sztár van a franciáknál, még rutinosabbak, mint mi, ez látszott a vége felé. Rossz kezdés után is felálltunk, iksszel mentünk szünetre. Küzdöttünk, ez sajnos most nem volt elég. Megyünk Bécsbe! Nem értem, hogy miért kellene szomorkodnunk – nyilatkozta Klujber Katrin, majd szakmailag is elemezte a franciák elleni mérkőzést, aztán a norvégok elleni elődöntőről is beszélt.

– Nagyon jól fog jönni ez a két nap, mert tudjuk, hogy egy nagyon kemény meccs vár ránk az elődöntőben. Nagyon közel vagyunk a végéhez, még két meccsünk van, nagyon fel kell szívnunk magunkat, mert egy kicsi még maradt bennünk, és, ha mindent kiadunk magunkból, akkor nagyon boldogan fogunk hazatérni Bécsből – fogalmazott Klujber Katrin.

Győri-Lukács: Felkészültek belőlünk a franciák

Győri-Lukács Viktória is bizakodó a vereség ellenére.

– A második félidőben sokkal keményebb lett a francia védelem, de egyáltalán nem voltak durvák. Jól felkészültek belőlünk, de korántsem volt ez egy olyan meccs, mint mondjuk Montenegró ellen. Gyorsan el kell felejtenünk ezt a meccset, mert nagyon nagy feladatok várnak ránk, és szerintem nem lesz semmilyen problémánk. Minden győztes meccs után elmondtam, hogy nagyon egyben van most ez a csapat, de a vesztes meccs után is egyben vagyunk, nincs miért aggódni – mondta a magyar válogatott jobbszélsője.