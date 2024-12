Vereség a franciáktól, magyar–norvég elődöntő lesz

A váci Juhász Gréta még hétfőn csatlakozott tizenkilencedik játékosként a magyar válogatott keretéhez, s a Vác 22 éves átlövője mindjárt a Franciaország elleni meccskeretbe is bekerült. Golovin Vlagyimir ezúttal is két kapussal vágott neki a mérkőzésnek, s az eddigiek alapján nem meglepetés, hogy Szemerey Zsófi kezdett, Böde-Bíró Blanka volt a cseréje. Janurik Kinga tehát ezúttal is kimaradt, csakúgy, mint a mezőnyjátékosok közül Csíkos Luca és a lengyelek elleni meccs előtt rosszullét miatt ápolásra szoruló Kácsor Gréta.

Ismét telt ház volt a Főnix Arénában

– Mindenki egészséges, mindenki készül a feladatára – mondta közvetlenül a mérkőzés előtt Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Ezt annyival egészíthetjük ki, hogy már Kácsor is egészséges, de az ő játékát még nem kockáztatta meg a kapitány, ezért került be a keretbe Juhász Gréta. Miként korábban megírtuk, telt ház volt a Magyarország–Franciaország találkozón.

Vámos is megtapasztalta, nagyon keményen és hatékonyan védekeznek a franciák. Fotó: Mirkó István

Golovin 0-4-nél időt kért

Magyar szempontból nagyon rosszul kezdődött a mérkőzés. Támadásban nem találtuk a franciák védekezésének ellenszerét. Íme, egy jellemző jelenet:

Miután Kuczora a megszerzett labdát az üres kapu mellé dobta, a 9. percben, 0-4-négynél Golovin Vlagyimir időt kért.

Szemerey bravúrjai

Ez szerencsére hatott, hetesből Klujber Katrin szépített, majd Vámos Petra két góljával feljöttünk 5-3-ra. Sikerült is megállítani a franciákat, amiben Szemerey Zsófi vezérszerepet játszott. 10-7-nél védés után egyből indította Győri-Lukácsot, aki szinte kínai figurából lőtt gólt.

Szemerey később még ezt a bravúrt is felülmúlta, miután hárított, ő maga lőtt gólt a saját hatosról, ezzel lett 11-12.

Az első félidő utolsó másodperceiben Győr-Lukács Viktória egyenlített, így 13-13-ról folytatódik a második félidő.

Ennyivel jobbak voltak a franciák

A folytatásban az addig gyengélkedő Kuczora végre megszerezte az első gólját. Szemerey kisebb sérülést szenvedett, ezért Böde-Bíró váltotta őt a kapuban. Ő is védett nagyokat, de aztán visszaesett, sajnos a támadás ismét akadozott, s francia lerohanásokra nem volt ellenszer. Két-három gólos francia vezetésnél állandósult az állás.

25-22-es hátrányban, az utolsó 12 percre visszajött Szemerey, de sajnos ez sem segített. A különbség nem változott, a franciák végeredményben 30-27-re nyertek. Tegyük hozzá, megérdemelten.

Magyarország tehát elszenvedte az első vereségét, így Franciaország mögött a második helyen végzett a középdöntős csoportjában, így a pénteki elődöntőben Norvégia lesz az ellenfele Bécsben.