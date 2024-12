Jobb hírt nem is kaphattak a magyar lányok a franciák elleni esti meccs előtt

Jó hírt közölt kedd délelőtt a Magyar Kézilabda-szövetség: az összes jegy elfogyott a Magyarország–Franciaország mérkőzésre. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert Golovin Vlagyimir csapata korábban csupán Svédország és Románia ellen játszott telt ház előtt a debreceni Főnix Arénában.

A mieink felszabadultan léphetnek pályára, hiszen eddig százszázalékosak, mind a hat korábbi meccsüket megnyerték, csupán a csoport első helye a tét a franciák ellen. A kedd esti mérkőzés tehát egyfelől jutalomjáték, másfelől viszont komoly jelentősége van, hiszen aki elsőként végez, az az elődöntőben elkerüli a favorit, olimpiai bajnok Norvégiát.

Miért érdemes elkerülni a norvégokat?

A magyar válogatott legutóbb tizenkét éve jutott be világversenyen a legjobb négy közé, akkor is Európa-bajnokságon.

A szerbiai kontinensviadalon az akkor még Görbicz Anita vezérelte magyar válogatott az elődöntőben 30-19-re kikapott Norvégiától, majd a bronzmérkőzésen hosszabbításban, 41-38-ra győzte le a házigazdát.

Klujber Katrin a románok ellen szárnyalt, tíz góljával megérdemelten lett a mérkőzés embere. Fotó: Mirkó István

A norvégok túlzás nélkül a mumusaink – igaz, nem csak nekünk… A magyar válogatott legutóbb éppen Debrecenben, a 2014-es Eb középdöntőjében győzte le Norvégiát. Az akkori, 29-25-ös siker kicsit csalóka. Ez volt a középdöntő utolsó meccse, a norvégok már biztos elsőként léptek pályára, nekünk a győzelem a harmadik helyet jelentette. Később, az ötödik helyért éppen a franciáktól kaptunk ki egyetlen találattal, 26-25-re.

Szerencsére a franciák elleni legutóbbi győzelemért nem kell sokáig kutakodni, a magyar válogatott októberben, Toulonban 30-27-re nyert a Párizsban ezüstérmes házigazda ellen. Annak a mérkőzésnek Szemerey Zsófi volt a hőse, aki a mostani Európa-bajnokságon is kiválóan véd.

Mocsai Lajos korábban a női és a férfiválogatottat is irányította. Fotó: Szabó Miklós

Mocsai Lajos is dicséri a magyar játékosokat

A magyar játékosok fogadkoznak, hogy komolyan veszik a franciák elleni mérkőzést is. S egy fontos bókot is bezsebelhetnek, a korábbi sikeres szövetségi kapitányt, Mocsai Lajost is meglepte a lányok eddigi remek szereplése. Mi sem természetesebb, Mocsai Lajos szakmai magyarázattal is szolgál a kiváló játékra.

Az eddigi remeklés a gyorsaságunkkal magyarázható, ami valamennyi ellenfelünket technikai hibák sokaságára kényszerítette – mondta Mocsai a Metropolnak nyilatkozva.

A franciák tele vannak gyors játékosokkal

Nos, a franciák tele vannak fürge léptű játékosokkal, elég csupán a nálunk is jól ismert Estelle Nze Minko (Győri ETO) vagy éppen Orlane Kanor (FTC) nevét említeni. Ám az eddigi találkozókon mutatott remek játékkal egyáltalán nem reménytelen a győzelem, amihez a debreceni közönség is hozzásegítheti a csapatot.

A magyar játékosok fogadkoznak, hogy a franciák ellen is odateszik magukat: