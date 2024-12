Jutalomjáték: a csoportelsőség és Norvégia elkerülése lesz a tét a franciák ellen

Hat meccs, hat győzelem – imponáló mérleggel teljesítette eddig a feladatokat a magyar női kézilabda-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, ahol ma búcsúzik a csoportkörnek és a középdöntőnek is otthont adó debreceni helyszín, a Főnix Aréna. Szó se róla, rengeteg szép emlékkel ajándékozta meg előkarácsonyi meglepetés gyanánt a szurkolókat a nemzeti csapat, amely a csoportszakaszban Svédország, a középdöntő legutóbbi, vasárnapi játéknapján pedig a román együttes ellen aratta a legnagyobb győzelmeit.

Klujber Katrin és a nemzeti csapat biztosan ott lesz az Eb bécsi végjátékában (Fotó: Mirkó István)

Ünnepi hangulatban

A közelgő ünnep szelleme a magyar válogatott eddigi szálláshelyére is belopódzott , erről árulkodott legalábbis, hogy a válogatott játékosok hétfőn, a csapat sajtófélórája közben is izgatottan keresgéltek a karácsonyi dekorációk, díszek környékén. A kutakodás hátterét a kapus, Szemerey Zsófi mosolyogva fedte fel. Mint elmondta, már a múlt héten is kincskeresésre invitálta azt, akinek ő az „angyalkája”, és mivel a franciák elleni keddi találkozó után, szerda délelőtt Bécsbe repül a delegáció, hétfő délelőtt az utolsó ajándékait is elrejtette a hotelben.

– Úgy tűnik, sikerült megnehezítenem az ajándék után kutató csapattárs dolgát. Bízom benne, hogy a franciákét még inkább sikerül majd – utalt Szemerey a ma 18 órakor kezdődő csoportrangadóra (tv: M4 Sport).

Új játékos csatlakozott

A szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir hétfőn a Vác balátlövője, Juhász Gréta személyében egy új játékost hívott be a csapatba, így a 22 éves kézilabdázóval kiegészülve immáron nem 18, hanem 19 fős a magyar Eb-keret. Erre azért volt szükség, mert a csapattagok közül többen is kisebb betegségekkel küzdöttek, néhányan pedig jelenleg is légúti fertőzéssel bajlódnak. Mindezek ellenére az edzéseken Kácsor Gréta kivételével mindenki részt vesz, igaz, néhányan csak rehabilitációs jelleggel. A lengyelek elleni, múlt pénteki találkozón rosszul lett Kácsor egyébként a tréner elmondása szerint jobban van, azért nem készül továbbra sem a csapattal, hogy megelőzzék a betegsége továbbterjedését.

Mindenki el szeretné kerülni Norvégiát

A juniorokkal világ- és Európa-bajnok, a felnőttekkel pedig a párizsi olimpián hatodik helyen végzett Golovin kijelentette, hogy a már elődöntős nemzeti csapat kedden mindent megtesz azért, hogy kiharcolja a csoportelsőséget az Európa-bajnokság debreceni középdöntőjének zárófordulójában. Mindez azért is volna kulcsfontosságú, mert aki a csoport élén zár, az elkerüli a másik, Bécsben zajló csoportot a hétfői, Németország elleni sikerével biztosan megnyerő olimpiai bajnokot, Norvégiát.

– Köztudott, hogy a francia válogatott nehezen indul neki a tornáknak, és utána meccsről meccsre jobb. Ez most is így van. Nagyon masszív csapat, elitalakulat, de mi hazai pályán vagyunk, tudjuk, hogy az első hely a középdöntőben fontos. Ezt ők is tudják, biztos vagyok benne, hogy mindenki el akarja kerülni a norvég válogatottat. Mindent megteszünk, hogy olyan eredményt érjünk el Franciaország ellen, hogy elsőként zárjunk a csoportban

– jelentette ki az 54 esztendős szakember.

Golovin Vlagyimirnek eddig minden oka megvan az örömre (Fotó: Mirkó István)

Ami a francia és a magyar együttes közös múltját illeti, a feleknek egészen friss emlékei is vannak egymásról, hiszen a felkészülési időszakban, október végén kétszer is Franciaországban mérkőztek meg egymással. Akkor az első mérkőzésen 30-27-es magyar, a másikon 26-22-es francia siker született, ám ebből messzemenő következtetéseket már csak azért sem vonhatunk le, mert mindkét oldalon voltak hiányzó kulcsemberek. Meg aztán ezúttal a tét is nagyobb: ez már az Európa-bajnokság végjátéka, az utolsó állomás a hétvégi, bécsi döntő hétvége előtt.

A csoport győztese a másik csoport második helyezettjével játszhat majd a legjobb négy között, míg a csoportmásodik a csoportgyőztes Norvégiával. A két középdöntős csoport harmadik helyezettjei az ötödik helyért vívhatnak majd.