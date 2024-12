Ötből öt! Győzelemmel hangolt a románok elleni rangadóra a válogatott

Meglepetéseredménnyel kezdődött a középdöntő debreceni csoportjának második játéknapja. A román válogatott a torna eddigi legnagyobb meglepetését szolgáltatva két góllal, 25-23-ra legyőzte Svédországot, ezzel biztossá téve, hogy a magyar együttes péntek este még semmiképpen sem biztosíthatja helyét az Eb bécsi végjátékában. Később a világbajnok és olimpiai ezüstérmes Franciaország gond nélkül abszolválta a montenegróiak elleni párharcot (31-23 lett a vége), ezzel öt meccs után is százszázalékos mérleggel áll. Ugyanerre hajtott a magyar csapat is a játéknap zárásaként, Lengyelország ellen – Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a csoportkörben Törökországot, Svédországot és Észak-Macedóniát, a középszakasz csütörtöki nyitányán pedig Montenegrót verte meg.

Hibátlan mérlege megőrzéséért is játszott a nemzeti csapat (Fotó: Mirkó István)

Sokáig kellett várni az első gólra

A Főnix Arénában már a kezdés előtt is remek hangulat uralkodott, a jegytulajdonosokat nem tántorította el a késő esti programtól a Debrecenben egész nap tapasztalható esőzés. Többen voltak a csarnokban, mint csütörtökön, de teljes telt házról így sem beszélhettünk.

Vámos Petra kihagyott helyzetével és egy fejlövés miatti kétperces kiállításával kezdődött a lengyelek elleni összecsapás, a következő támadás végén pedig hetest hibáztak a lengyelek. Az első találatra 4 perc 50 másodpercet kellett várni, akkor viszont Vámos Petra gólja után hamarosan Klujber Katrin is betalált. A lengyel szépítésre két egész pályás találattal válaszolt Magyarország, előbb Kuczora Csenge, majd Vámos Petra talált az üres kapuba. Az első tíz perc végén 5-2-re vezetett a társházigazda. Nem sokkal később, 6-3-nál kért időt először a lengyelek kapitánya.

A később a meccs emberének választott Vámos Petra kezdte meg a gólgyártást (Fotó: Mirkó István)

Egyre nőtt a magyar előny

A játék képe a játékmegszakítás után sem változott, bár volt egy rövid periódus, amikor feljött kétgólos hátrányba a lengyel csapat, a 17. minutumban már négy volt közte. Ebben valószínűleg az a mikulásjelmezes szurkoló is örömét lelte, aki a magyar szurkolótáborban foglalt helyet. Később csak tovább nőtt a hazai fór, öttel a lefújás előtt 14-8-ra vezetett a magyar válogatott, amely végül a szünetre 17-9-es állásnál mehetett.

Péntek este a Mikulás is a magyar válogatottnak szurkolt (Fotó: Mirkó István)

Fölényes siker lett

A térfélcsere után egy ideig kiegyenlített játék zajlott, tíz perc alatt mindkét fél négy-négy találatot tett hozzá az addigi terméséhez. A 45. perc jelentett fordulópontot az addig is egyoldalú összecsapáson, akkor, Kuczora Csenge újabb találata után alakult ki először tízgólos differencia (25-15). Vámos Petra remek napot fogott ki, a második játékrészben is növelni tudta góljainak számát, végül 8 találatnál állt meg a számláló, így ő lett a meccs embere. Magyarország 31-21-re nyert, ezzel ötödik meccsét is megnyerte a részben hazai rendezésű Eb-n, és már hat ponttal áll a középdöntős csoportjában. Folytatás december 8-án, vasárnap a román válogatott ellen.