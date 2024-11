Örömjáték, kiütöttük a svédeket az Eb-n! Debrecen jól választott...

Nem tudom, hogy hetekkel ezelőtt a debreceni sportbarátok tépelődtek-e azt latolgatva, november 30-án vajon a Magyarország–Svédország női kézilabda Eb-meccset vagy a DVTK–DVSC keleti rangadót válasszák. A szinte csurig megtelt Főnix Aréna látványa azt sugallta, a többség a kézilabda mellett voksolt, s aki mégis a miskolci túra mellett döntött, az bizony nem járt jól, mert a Diósgyőr sima, 3-1-es győzelmet aratott.

A telt ház fergeteges hangulattal párosult, ami ezúttal szerencsére cseppet sem hatott nyomasztólag a lányokra, ellenkezőleg, nagyszerűen kezdték a meccset. A kapuban ezúttal Böde-Bíró Blanka kezdett, s noha ő kapta az első gólt, utána a mieink 3-1-r fordítottak. Úgy, hogy a svédek háromszor is eladták a labdát, ami egyértelműen a zavarukról árulkodott. Amikor a 11. percben a skandinávok negyeszerre is eladták a labdát, s Szöllősi-Schatzl az üres kapuba helyezett, először nőtt négyre a különbség (7-3). Túl a félidő derekán volt egy kisebb megtorpanás, a svédek feljöttek 13-12-re, de a kapuscsere és Simon Petra beállása új lendületet hozott, s szünetre ismét megnyugtató volt a magyar előny (16-13).

A magyarok könnyedén kompenzálták a svédek magassági fölényét

A svédek magassági fölényét a mieink remek védekezéssel és változatos támadójátékkal könnyedén kompenzálták. Mindenki jól játszott, átlagos fölötti teljesítményt nyújtott. Noha addig „csak” két gólt dobott, a magyar válogatottból talán Vámos Petrát lehetett kiemelni, akivel nem bírtak a svédek, a betörései élményszámba mentek, s remek labdákkal szolgálta ki a társakat.

Győri-Lukács Viktória a meccs elején ugyan kihagyott két helyzetet, de ezt nem vette el az önbizalmát. Fotó: Mirkó István

Örömjáték a második félidőben

A második félidőben a magyar válogatott talán még meggyőzőbben játszott. Kuczora Csengével és Klujber Katrinnal nem bírtak a svédek. 22-16-nál Tomas Axnér, a svédek kapitány időt kért, mert érezte, hogy kezd elmenni a hajó.

Ez sem segített. Golovin Vlagyimir csapata egyszerűen nem tudott hibázni. Emberhátrányból is rendre betaláltak a lányok és a védekezés is tökéletesen működött.

Furcsa ezt írni egy skandináv csapatról, de mintha a svédek már a második félidő derekán beletörődtek volna a vereségbe.

Az 52. percben már tízre nőtt a különbség (30-20). A végén kicsit kiengedtek a lányok, de arra talán senki sem számított, hogy izgalommentesen simán megverjük a svédeket. Sőt, nyugodtan fogalmazhatunk így: 32-25-re kiütöttük őket.

Mostantól az elődöntő a cél

A második forduló után – helyesebben közben – talán korai ennyire előreszaladni, de a svédek legyőzése kulcsfontosságú az elődöntő elérése érdekében. Az nem is lehet kérdés, hogy hétfőn a mieink Észak-Macedóniát is megverik. A középdöntőben a B és a C csoport első két-hét helyezettje csatlakozik a magyar–svéd duóhoz, várhatóan Románia és Montenegró (bár a szerbek és a csehek itt okozhatnak meglepetést), valamint Franciaország és Spanyolország.

Fontos, hogy a középdöntős csoportból az első kettő egyből az elődöntőbe jut, azaz aki oda tart, annak legfeljebb egy vereség fér bele. A franciák ellen biztosan nem mi leszük az esélyesek – bár miért ne lephetnénk meg őket –, ezért fontos a svédek elleni siker.