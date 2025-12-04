Rendkívüli

Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

Andrij JermakJulija Mendelinterjúbotrány

„Andrij Jermak veszélyes ember” – volt elnöki szóvivő sokkoló vallomása

Ukrajna korábbi elnöki szóvivője, Julija Mendel súlyos állításokat fogalmazott meg Andrij Jermakkal, az Elnöki Hivatal nemrég lemondott vezetőjével kapcsolatban: egy interjúban „nagyon veszélyes embernek” nevezte, és azt mondta, minden nap hálát ad, amiért életben van.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 12:57
Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője Fotó: NIKLAS HALLE'N Forrás: AFP
Ukrajna elnökének egykori sajtótitkára, a 2019 és 2021 között tisztséget betöltő Julija Mendel „nagyon veszélyes embernek” nevezte az Elnöki Hivatal korábbi vezetőjét, Andrij Jermakot, és azt mondta: „minden nap hálát adok Istennek, hogy élek”.

Andrij Jermak (Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP)
Andrij Jermak (Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP)

Megértem, hogy ezt most senki sem fogja elhinni, de minden nap imádkozom Istenhez, és hálát adok, hogy életben vagyok. Mert Andrij Boriszovics nagyon veszélyes ember. Nagyon veszélyes ember. És akik ismerik őt, ezt megértik

– mondta az interjúban.

Hozzátette, hogy Jermaknak befolyása van a bűnüldöző szervekre, és képes „a semmiből” büntetőeljárásokat indítani. Az interjúban Mendel többek között azt is elmondta, hogy Jermak számára kedvező módon adta át Zelenszkijnek az információkat, és befolyásolta más szervek munkáját. 

Elmondása szerint az Elnöki Hivatal korábbi vezetője blokkolta a rendvédelmi szervek munkáját, blokkolt beszerzéseket, megakadályozta az elnöki utasítások végrehajtását, valamint felhívta a tisztviselőket (köztük személyesen Julija Mendelt), és megtiltotta nekik azt, amit Zelenszkij kért.

A sajtótitkár továbbá az elnöki hivatalbeli forrásai alapján tudta, hogy Jermak győzte meg Zelenszkijt arról, hogy nem lesz teljes körű invázió.

Mendel azt is elmondta, hogy 2019-ben az Egyesült Államokban Jermak egy politikai tanácsadótól azt kérdezte, „hogyan lehet valakiből az ország elnöke”.

„Szóval Andrij Boriszovics ambíciói elég nagyok” – mondta az elnök korábbi sajtótitkára.

Azt is felvetette, hogy Jermak nem mondott le teljesen a jelenlegi politikusokra és a bűnüldöző szervekre gyakorolt politikai befolyásról.

Amint arról korábban az ukrán média beszámolt, november 28-án Andrij Jermak benyújtotta lemondását az ukrán Elnöki Hivatal vezetői posztjáról.

Médiajelentések szerint Jermak, aki hivatalban töltött ideje alatt rendkívüli befolyásra tett szert, sok ellenséget szerzett, és a „Mindics-gate” legmeghatározóbb szereplőjévé vált (noha hivatalosan még nem ismerték el annak), sokkot kapott, amikor megtudta, hogy Volodimir Zelenszkij úgy döntött, meneszti.

Azt is jelentették, hogy Jermak a leváltása előtti napokban megpróbálta elérni az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetője, Vaszil Maljuk leváltását.

Emellett Danyilo Hetmancev, a Nép Szolgája frakció parlamenti képviselője, a pénzügyi, adó- és vámpolitikai parlamenti bizottság elnöke az ukrán médiának adott interjúban azt mondta, hogy Andrij Jermak leváltása valamelyest késedelmes, de mégis helyes döntés volt az elnök részéről.

Ukrajna legnagyobb korrupciós botránya és Jermak

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Ukrajna egyik legnagyobb energetikai korrupciós botránya robbant ki nemrég. A NABU szerint az akció az Enerhoatom körüli korrupciós ügyhöz kapcsolódik, amelyben a cég átláthatatlan beszerzései milliárdos kárt okozhattak az államnak. A nyomozás központi figurája Timur Mindics, Zelenszkij régi üzlettársa, akinek egyik luxuslakásában arannyal bevont vécét is találtak.

Ukrajna legnagyobb korrupciós botránya Jermakot is érintette. A kiszivárgott hangfelvételek nyomán ellenzéki politikusok állítják, hogy Jermak körül informális hatalmi háló működhetett, és a felvételekben szereplő „Ali baba” kódnév szerintük rá utal. Egyes források szerint a neve olyan megbeszéléseken is felmerült, ahol arról egyeztettek, miként lehetne lassítani a NABU korrupcióellenes nyomozásait. Feltételezések szerint a Mindics-kör is szerepet játszhatott befolyásának növekedésében.

Borítókép: Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

