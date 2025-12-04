Ukrajna elnökének egykori sajtótitkára, a 2019 és 2021 között tisztséget betöltő Julija Mendel „nagyon veszélyes embernek” nevezte az Elnöki Hivatal korábbi vezetőjét, Andrij Jermakot, és azt mondta: „minden nap hálát adok Istennek, hogy élek”.
„Andrij Jermak veszélyes ember” – volt elnöki szóvivő sokkoló vallomása
Ukrajna korábbi elnöki szóvivője, Julija Mendel súlyos állításokat fogalmazott meg Andrij Jermakkal, az Elnöki Hivatal nemrég lemondott vezetőjével kapcsolatban: egy interjúban „nagyon veszélyes embernek” nevezte, és azt mondta, minden nap hálát ad, amiért életben van.
Megértem, hogy ezt most senki sem fogja elhinni, de minden nap imádkozom Istenhez, és hálát adok, hogy életben vagyok. Mert Andrij Boriszovics nagyon veszélyes ember. Nagyon veszélyes ember. És akik ismerik őt, ezt megértik
– mondta az interjúban.
Hozzátette, hogy Jermaknak befolyása van a bűnüldöző szervekre, és képes „a semmiből” büntetőeljárásokat indítani. Az interjúban Mendel többek között azt is elmondta, hogy Jermak számára kedvező módon adta át Zelenszkijnek az információkat, és befolyásolta más szervek munkáját.
Elmondása szerint az Elnöki Hivatal korábbi vezetője blokkolta a rendvédelmi szervek munkáját, blokkolt beszerzéseket, megakadályozta az elnöki utasítások végrehajtását, valamint felhívta a tisztviselőket (köztük személyesen Julija Mendelt), és megtiltotta nekik azt, amit Zelenszkij kért.
A sajtótitkár továbbá az elnöki hivatalbeli forrásai alapján tudta, hogy Jermak győzte meg Zelenszkijt arról, hogy nem lesz teljes körű invázió.
Mendel azt is elmondta, hogy 2019-ben az Egyesült Államokban Jermak egy politikai tanácsadótól azt kérdezte, „hogyan lehet valakiből az ország elnöke”.
„Szóval Andrij Boriszovics ambíciói elég nagyok” – mondta az elnök korábbi sajtótitkára.
További Külföld híreink
Azt is felvetette, hogy Jermak nem mondott le teljesen a jelenlegi politikusokra és a bűnüldöző szervekre gyakorolt politikai befolyásról.
Amint arról korábban az ukrán média beszámolt, november 28-án Andrij Jermak benyújtotta lemondását az ukrán Elnöki Hivatal vezetői posztjáról.
Médiajelentések szerint Jermak, aki hivatalban töltött ideje alatt rendkívüli befolyásra tett szert, sok ellenséget szerzett, és a „Mindics-gate” legmeghatározóbb szereplőjévé vált (noha hivatalosan még nem ismerték el annak), sokkot kapott, amikor megtudta, hogy Volodimir Zelenszkij úgy döntött, meneszti.
Azt is jelentették, hogy Jermak a leváltása előtti napokban megpróbálta elérni az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetője, Vaszil Maljuk leváltását.
Emellett Danyilo Hetmancev, a Nép Szolgája frakció parlamenti képviselője, a pénzügyi, adó- és vámpolitikai parlamenti bizottság elnöke az ukrán médiának adott interjúban azt mondta, hogy Andrij Jermak leváltása valamelyest késedelmes, de mégis helyes döntés volt az elnök részéről.
További Külföld híreink
Ukrajna legnagyobb korrupciós botránya és Jermak
Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Ukrajna egyik legnagyobb energetikai korrupciós botránya robbant ki nemrég. A NABU szerint az akció az Enerhoatom körüli korrupciós ügyhöz kapcsolódik, amelyben a cég átláthatatlan beszerzései milliárdos kárt okozhattak az államnak. A nyomozás központi figurája Timur Mindics, Zelenszkij régi üzlettársa, akinek egyik luxuslakásában arannyal bevont vécét is találtak.
Ukrajna legnagyobb korrupciós botránya Jermakot is érintette. A kiszivárgott hangfelvételek nyomán ellenzéki politikusok állítják, hogy Jermak körül informális hatalmi háló működhetett, és a felvételekben szereplő „Ali baba” kódnév szerintük rá utal. Egyes források szerint a neve olyan megbeszéléseken is felmerült, ahol arról egyeztettek, miként lehetne lassítani a NABU korrupcióellenes nyomozásait. Feltételezések szerint a Mindics-kör is szerepet játszhatott befolyásának növekedésében.
Borítókép: Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel tesz az ukrán korrupcióra, zsákszámra önti a pénzt Zelenszkijnek
Így nyerészkedik az ukrán háborús maffia.
Vadászgép balesete a Halál-völgyben + videó
A pilóta elképesztő tettet vitt véghez.
Elvesztette a nyugdíját, 88 évesen is dolgozik – a netezők milliókat gyűjtöttek neki + videó
Teljes munkaidőben kénytelen munkát végezni egy élelmiszerboltban.
Szijjártó Péter: A háború-, migráció- és genderpárti politika elszigetelte Európát
A külügyminiszter Bécsben tárgyalt az FPÖ főtitkárával.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel tesz az ukrán korrupcióra, zsákszámra önti a pénzt Zelenszkijnek
Így nyerészkedik az ukrán háborús maffia.
Vadászgép balesete a Halál-völgyben + videó
A pilóta elképesztő tettet vitt véghez.
Elvesztette a nyugdíját, 88 évesen is dolgozik – a netezők milliókat gyűjtöttek neki + videó
Teljes munkaidőben kénytelen munkát végezni egy élelmiszerboltban.
Szijjártó Péter: A háború-, migráció- és genderpárti politika elszigetelte Európát
A külügyminiszter Bécsben tárgyalt az FPÖ főtitkárával.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!