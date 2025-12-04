Megértem, hogy ezt most senki sem fogja elhinni, de minden nap imádkozom Istenhez, és hálát adok, hogy életben vagyok. Mert Andrij Boriszovics nagyon veszélyes ember. Nagyon veszélyes ember. És akik ismerik őt, ezt megértik

– mondta az interjúban.

Hozzátette, hogy Jermaknak befolyása van a bűnüldöző szervekre, és képes „a semmiből” büntetőeljárásokat indítani. Az interjúban Mendel többek között azt is elmondta, hogy Jermak számára kedvező módon adta át Zelenszkijnek az információkat, és befolyásolta más szervek munkáját.

Elmondása szerint az Elnöki Hivatal korábbi vezetője blokkolta a rendvédelmi szervek munkáját, blokkolt beszerzéseket, megakadályozta az elnöki utasítások végrehajtását, valamint felhívta a tisztviselőket (köztük személyesen Julija Mendelt), és megtiltotta nekik azt, amit Zelenszkij kért.

A sajtótitkár továbbá az elnöki hivatalbeli forrásai alapján tudta, hogy Jermak győzte meg Zelenszkijt arról, hogy nem lesz teljes körű invázió.

Mendel azt is elmondta, hogy 2019-ben az Egyesült Államokban Jermak egy politikai tanácsadótól azt kérdezte, „hogyan lehet valakiből az ország elnöke”.

„Szóval Andrij Boriszovics ambíciói elég nagyok” – mondta az elnök korábbi sajtótitkára.