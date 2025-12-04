Rendkívüli

Pannónia SzállószatmárnémetiErdély

Történelmi igazságtétel kicsiben: régi fényében ragyog a szatmárnémeti Pannónia Szálló

A Magyar Összetartozás Intézete izgalmas tanulmányban vizsgálta meg több régi magyar szálloda jelenét és múltját a trianoni határokon túl. Az egykori Pannóniák, Hungáriák és Koronák különböző sorsokat éltek meg. Van köztük olyan, amely sikeresen túlélte a magyartalanítást, mint a szatmárnémeti Pannónia Szálló, és van, amelyik kevésbé. A legszörnyűbb sors ugyanakkor a gyulafehérvári Hungáriának jutott, amelynek emlékét ma már csak a régi képeslapok hirdetik.

Munkatársunktól
2025. 12. 04. 13:35
A szatmárnémeti Pannónia szállót sikerült példásan felújítani Forrás: Facebook, Kereskényi Gábor
Pannóniák, Hungáriák, Koronák: a magyar elegancia bástyái címmel rendhagyó tanulmányt közölt az MCC Magyar Összetartozás Intézete a Látkép című emlékezetpolitikai sorozatban. Mint írják: a magyarországi szállodavilág régebben nem a tájidegen multinacionális hotelhálózatokról szólt, vagy a tovább élő szocreálról, hanem a magyar eleganciáról. A jellegzetes hazai életérzést sok híres szálláshely a nevében is hordozta. Ilyen volt többek között Szatmárnémeti csillaga, a Pannónia Szálló, amelynek példás, korhű külső felújítása nemrég fejeződött be.

Pannónia szálló
Szatmár. Pannónia szálló, 1907 (Forrás: MCC Magyar Összetartozás Intézete)

Az írás rávilágít a Trianon utáni magyar szállodasorsra, amely egy igen fájó pontja a magyar történelemnek, hiszen mondjuk ki: mindezen kiválóan felszerelt épületek gyakorlatilag az utódállamok ölébe hullotta. 

default
A Pannónia Szálló a szakszerű felújítás után (Forrás: Facebook, Kereskényi Gábor)

A híres szatmári Pannónia Szálloda mostani szakszerű felújítása ugyanakkor némi történelmi elégtételt ad, hiszen az egykori magyar vármegyeszékhely szecessziós ékköve sokévnyi hányattatás után végre újjászületett egy magyarországi cég révén. A restaurálás pedig korhűen, történelemhamisításoktól mentesen történt, ami a magyarellenes reflexekkel egyre mélyebben átitatott Romániában igen nagy teljesítménynek számít.

A rendhagyó írás az egyik legsúlyosabb szállodai veszteségünkről is szól. A gyulafehérvári Hungária Szállónak különösen szomorú vég jutott: a románság szándékosan falai közt készítette elő az 1918-as „nagy egyesülést”, majd átnevezték Daciára és Apulumra, a magyar világra emlékeztető patinás épületet pedig végül a kommunizmus idején lerombolták. A lépés nem egyszerű urbanisztikai döntés volt, hanem egy magyar emlék szándékos eltörlése Erdély fővárosának szívéből.

Gyulafehérvár – Karlsburg. A Hungaria szálloda és a Károly-kapu. Helyi kiadás, 1912 (Forrás: MCC Magyar Összetartozás Intézete)

A Pannóniák, Hungáriák, Koronák nagyváradi, temesvári és ungvári kitekintést is ad, a jelenkori turisztikai lehetőségek kiaknázása mellett pedig időutazást is nyújt a múltba, amikor egyik szállodát se kellett még átnevezni az utódállami kurzusok kénye-kedve szerint.

A teljes írás elérhető itt.

