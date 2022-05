A megsebzett Gyulafehérvár

Majd miután csalárd módon megszerezték régi országunk keleti felét, a magyar polgári kultúra egyik legszebb itteni emlékét átnevezték Daciára, a bimbózó dákó-román eredetmese alapján. Később a magyar időkben épült hotel a római eredetű Apulum nevet is megkapta.

A szép Hungária végül a velejéig magyargyűlölő Ceaușescu-éra idején kapta meg a kegyelemdöfést: a szállodát az 1980-as években felrobbantották, hogy helyébe egy se eleje-se vége típusú, amolyan igazi romániai tömbház kerüljön. A jelszó akkoriban is a területrendezés volt, az a műveletsorozat, ami alapján ma is zajlik Erdély magyartalanítása, s ami alapján a román diktátor örökösei ma is következetesen irtják a magyar jelleget erdélyi városainkból.

Az Időutazás a magyar múltba 95. részében egy igen különleges erdélyi képeslap röpít vissza bennünket a Trianon előtti időkbe.

Borítókép: Gyulafehérvár, a Hungária-szálloda 1910 körül. (Fotó: Balázs D. Attila gyűjteménye)