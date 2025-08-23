Valaki pörköltöt főzött a főváros egyik forgalmas aluljárójában

Néhány nappal ezelőtt lencsevégre kapták, ahogy a Ferenciek terén, az aluljáróban főz valaki – írja a Metropol. Az esetről videó is készült.

Aki teheti, inkább kerüli a fővárosi aluljárókat. Fotó: Kurucz Árpád

A lap felidézte, hogy a bűztől és félelemtől átjárt közterületeken megannyi abszurd dolog történt már. Láttak ördögűzést, feltűnt már koporsó, és előfordult, hogy kerekesszékest támadtak meg aluljáróban.

Nem csoda, hogy Budapest utazóközönsége inkább választja a felszíni közlekedést, mintsem hogy a rendszerint ijesztő aluljárókat kelljen igénybe vennie.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)