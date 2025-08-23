aluljáróhajléktalanFerenciek tere

Valaki pörköltöt főzött a főváros egyik forgalmas aluljárójában

Egészen elképesztő videó kezdett terjedni a közösségi médiában, amelyen jól látható, hogy két hajléktalan pörköltöt főz a Ferenciek terén található aluljáróban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 8:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néhány nappal ezelőtt lencsevégre kapták, ahogy a Ferenciek terén, az aluljáróban főz valaki – írja a Metropol. Az esetről videó is készült. 

Aki teheti, inkább kerüli a fővárosi aluljárókat. Fotó: Kurucz Árpád

A lap felidézte, hogy a bűztől és félelemtől átjárt közterületeken megannyi abszurd dolog történt már. Láttak ördögűzést, feltűnt már koporsó, és előfordult, hogy kerekesszékest támadtak meg aluljáróban.

Nem csoda, hogy Budapest utazóközönsége inkább választja a felszíni közlekedést, mintsem hogy a rendszerint ijesztő aluljárókat kelljen igénybe vennie.

A teljes cikket és a videót ide kattintva nézheti meg.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekPethő Sándor

Nyolcvanöt éve hunyt el Pethő Sándor

Faggyas Sándor avatarja

A Magyar Nemzet alapító-főszerkesztője a szerkesztőségi szobában is hazájának, nemzetének tanítómestere maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.