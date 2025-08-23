gomolyfelhőidőjárásIdőjáráselőrejelzés

Beköszöntött az ősz, de még visszajön a nyár + videó

A következő napokban 25 fok körüli hőmérséklet várható, aztán ismét melegedésnek indul az idő. Az előrejelzés szerint a jövő hét végére újabb őszies fordulatot tartogat az időjárás.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 7:29
Fotó: MTVA/Jászai Csaba
A nap első felében a keleti, északkeleti harmadban és a nyugati tájakon lehet kissé több a felhő, délután viszont másutt is sok gomolyfelhő képződhet, amelyek a napsütést zavarhatják – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az esti órákban határozott felhőzetcsökkenés kezdődik. Csapadék az ország legnagyobb részén nem várható, legfeljebb az északkeleti, illetve a nyugati, délnyugati határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor.

Ismét erőre kap az északnyugati, nyugati szél, amelyet többfelé kísérnek élénk, helyenként erős lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.

Késő estére többnyire 9 és 19 fok közé hűl le a levegő.

A Köpönyeg szerint emellett számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Vasárnap sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél és a hűvösebb idő. Délután 21, 26 fok valószínű.

Hétfőn száraz, ragyogóan napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel. Kicsi az esély csapadékra. A felmelegedés 25, 26 fok köré erősödik.

Kedden a napsütést gomolyfelhők zavarják. Elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, a melegedés folytatódik, délután már 30 fok is lehet.

Szerdán napos, gomolyfelhős strandidő valószínű. Elszórtan frissítő zivatar, zápor kialakulhat.

Napközben 30 fok körüli hőség várható

– írja a Köpönyeg.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTVA/Jászai Csaba)

