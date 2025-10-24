Rendkívüli

A cellainformációk nem hazudnak: eldőlt, hogy hol voltak többen október 23-án

forradalomMCC Magyar Összetartozás IntézetLátképképeslapKossuth híd

Ilyen volt az 1956-os forradalom előtti csend

Az MCC Magyar Összetartozás Intézete új tanulmánya egyetlen képeslapon keresztül mutatja be az 1956-os forradalmat megelőző időszak kettős valóságát.

Munkatársunktól
Forrás: MCC Magyar Összetartozás Intézete2025. 10. 24. 15:28
Forrás: MCC Magyar Összetartozás Intézete
A Látkép című sorozatban megjelent „1956 – Vihar előtti csönd vörös csillaggal, luxus Tátrával” című írás egyetlen régi képeslap alapján mutatja be a forradalmat közvetlenül megelőző időszak feszültséggel teli csendjét. A csillebérci Úttörő Köztársaságból 1956 januárjában feladott lap budapesti látképe a látszólagos nyugalom mögött ma már egészen másról ad tanúbizonyságot.

1956
Az 1956-os forradalom előtt feladott képeslap hátlapján ez olvasható: „Mindenkit csókolok: Bandi” (Forrás: MCC Magyar Összetartozás Intézete)

Balázs D. Attila tanulmányában rámutat, hogy a fényképen látható gyalogos embertömeg és a jellegzetes forgalmi kép a kor politikájának élő lenyomata: a magángépkocsik hiánya a közületi és a kommunista állami motorizáció előnyben részesítését igazolja. Akkoriban a magyar lakosság számára gyakorlatilag lehetetlen volt autóhoz jutni a szigorú állami szabályozás miatt.

Felvételünk az egyik legmozgalmasabb a korból, hiszen azt az elcsigázott tömeget mutatja be, amelyik nap mint nap áthömpölygött a Duna felett az ideiglenes Kossuth hídon, a budai Batthyány tér és a pesti Kossuth tér között.

Beszédes és ma már szinte elképzelhetetlen látvány ez, hogy a felvételen jóval több a teherautó, mint a magángépkocsi. De az a kevés, ami feltűnik, az is valószínűleg a „vörös elité” volt – mutat rá a tanulmány. A képen látható egy Tatra is, amely a keleti blokk ritka luxusautói közé tartozott, és jellemzően csak a magas rangú pártfunkcionáriusok használták a „társadalmi egyenlőség” jegyében.

Az elgondolkodtató tanulmányt teljes egészében ide kattintva olvashatják el.

Borítókép: Budapest látképe a Kossuth híddal

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

