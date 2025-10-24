Ilyen volt az 1956-os forradalom előtti csend

A Látkép című sorozatban megjelent „1956 – Vihar előtti csönd vörös csillaggal, luxus Tátrával” című írás egyetlen régi képeslap alapján mutatja be a forradalmat közvetlenül megelőző időszak feszültséggel teli csendjét. A csillebérci Úttörő Köztársaságból 1956 januárjában feladott lap budapesti látképe a látszólagos nyugalom mögött ma már egészen másról ad tanúbizonyságot.

Az 1956-os forradalom előtt feladott képeslap hátlapján ez olvasható: „Mindenkit csókolok: Bandi” (Forrás: MCC Magyar Összetartozás Intézete)

Balázs D. Attila tanulmányában rámutat, hogy a fényképen látható gyalogos embertömeg és a jellegzetes forgalmi kép a kor politikájának élő lenyomata: a magángépkocsik hiánya a közületi és a kommunista állami motorizáció előnyben részesítését igazolja. Akkoriban a magyar lakosság számára gyakorlatilag lehetetlen volt autóhoz jutni a szigorú állami szabályozás miatt.