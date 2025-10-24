Ilyen volt az 1956-os forradalom előtti csend

A Látkép című sorozatban megjelent „1956 – Vihar előtti csönd vörös csillaggal, luxus Tátrával” című írás egyetlen régi képeslap alapján mutatja be a forradalmat közvetlenül megelőző időszak feszültséggel teli csendjét. A csillebérci Úttörő Köztársaságból 1956 januárjában feladott lap budapesti látképe a látszólagos nyugalom mögött ma már egészen másról ad tanúbizonyságot.
Balázs D. Attila tanulmányában rámutat, hogy a fényképen látható gyalogos embertömeg és a jellegzetes forgalmi kép a kor politikájának élő lenyomata: a magángépkocsik hiánya a közületi és a kommunista állami motorizáció előnyben részesítését igazolja. Akkoriban a magyar lakosság számára gyakorlatilag lehetetlen volt autóhoz jutni a szigorú állami szabályozás miatt.
Felvételünk az egyik legmozgalmasabb a korból, hiszen azt az elcsigázott tömeget mutatja be, amelyik nap mint nap áthömpölygött a Duna felett az ideiglenes Kossuth hídon, a budai Batthyány tér és a pesti Kossuth tér között.