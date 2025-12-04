Több ezer doboz koszovói cigarettát rejtett egy fotel kárpitja + videó

Egy szerb kisteherautóban szállított fotelben elrejtve találtak több ezer doboz cigarettát a pénzügyőrök Röszkén – közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a röszkei határátkelőhelyen röntgenberendezéssel vizsgálták át a szerb rendszámú kisteherautót.

A raktérben szállított fotel kárpitja alatt 2630 doboz koszovói zárjegyes cigarettát találtak.

A dohányszállítmány értéke 3,156 millió forint volt.

A pénzügyőrök a sofőrt több mint 11 millió forint vámigazgatási bírság megfizetésére kötelezték, és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tettek ellene.

Borítókép: Egy fotelben elrejtve találtak több ezer doboz cigarettát a pénzügyőrök Röszkén (Fotó: Nemzeti Adó és Vámhivatal)