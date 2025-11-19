Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Nemzeti Adó-és Vámhivatalbűntettdohánytermék

Kétszer is lebukott csempészcigarettával egy férfi

A bíróság elrendelte letartóztatását, miután másodszor is rajtakapták, amint zárjegy nélküli dohányterméket pakolt ki az autójából.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 19. 13:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elrendelte a bíróság annak a férfinak a letartóztatását, akivel szemben a pénzügyi nyomozók és járőrök már korábban is eljárást indítottak adózás alól elvont jövedéki termékek miatt – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerdán az MTI-vel.

Azt írták, hogy a járőrök fél évvel ezelőtt intézkedtek a férfival szemben, aki egy Heves vármegyei településen az autójából kartondobozokat pakolt be egy garázsba. A kartonokból közel 150 kilogramm vágott dohány és több mint kilencvenezer doboz zárjegy nélküli cigaretta került elő, amelyeket a járőrök lefoglaltak. Az ügyben pénzmosás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást a nyomozó hatóság.

A pénzügyőrök másodjára is ellenőrizték a férfit, miközben adózás alól elvont cigarettát szállított, majd több helyszínen egyszerre végeztek kutatásokat, az intézkedés során 4751 doboz cigarettát foglaltak le.

A nyomozók összesen 293 millió forint értékű, adózás alól elvont jövedéki terméket érintően hallgatták ki pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a férfit.

Az Egri Járásbíróság az őrizetbe vételt követően elrendelte az elkövető letartóztatását – áll a közleményben.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu