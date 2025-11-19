Kétszer is lebukott csempészcigarettával egy férfi

Elrendelte a bíróság annak a férfinak a letartóztatását, akivel szemben a pénzügyi nyomozók és járőrök már korábban is eljárást indítottak adózás alól elvont jövedéki termékek miatt – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerdán az MTI-vel.

Azt írták, hogy a járőrök fél évvel ezelőtt intézkedtek a férfival szemben, aki egy Heves vármegyei településen az autójából kartondobozokat pakolt be egy garázsba. A kartonokból közel 150 kilogramm vágott dohány és több mint kilencvenezer doboz zárjegy nélküli cigaretta került elő, amelyeket a járőrök lefoglaltak. Az ügyben pénzmosás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást a nyomozó hatóság.

A pénzügyőrök másodjára is ellenőrizték a férfit, miközben adózás alól elvont cigarettát szállított, majd több helyszínen egyszerre végeztek kutatásokat, az intézkedés során 4751 doboz cigarettát foglaltak le.

A nyomozók összesen 293 millió forint értékű, adózás alól elvont jövedéki terméket érintően hallgatták ki pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a férfit.

Az Egri Járásbíróság az őrizetbe vételt követően elrendelte az elkövető letartóztatását – áll a közleményben.