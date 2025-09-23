Patkányürülék a dohányban: nem csak ez a probléma a cigicsempészettel – több tíz milliárd euróval károsítják meg az országokat

Európában minden tizedik szál cigaretta illegális – hangzott el a JTI Hungary Zrt. és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közös sajtótájékoztatóján. Az eseményen az előadók bemutatták az illegális dohánykereskedelem visszaszorítását célzó legfrissebb aktivitásokat és az elért eredményeket.

Közös harc az illegális dohánytermékek ellen. Fotó: Magyar Nemzet

A dohánymaffia fő célpontja: a Nyugat

A Világgazdaság cikkéből kiderült, hogy jellemzően román vagy bolgár zárjegyű cigarettákat foglalnak le a nyomozók, melyek nagy része nyugati országokba, például Angliába, Hollandiába és Franciaországba menne tovább – mondta Szilágyi Beáta pénzügyőr őrnagy, a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesi munkatársa. Arról is beszélt, hogy leginkább autók pótkerekeibe, karosszériájába és üléseibe rejtik a csempészek az árut, de kreativitásuk határtalan, ezért is különösen fontos a munkacsoport. Elárulta, hogy nyolcszáz szál cigaretta a maximum, amit be lehet vinni egy uniós országba, valamint a csempészés alapvetően jogsértés, ami ötszázezer forint fölött válik bűncselekménnyé.

Eredményes az együttműködés az illegális dohánygyárak ellen

A munkacsoport felállása óta évről évre egyre több feketén működő cigarettagyárat zárnak be:

2023-ban két gyárat és 16,7 millió szál cigarettát,

2024-ben három gyárat és raktárat, valamint 74,9 millió szál cigarettát és 83,3 tonna dohányt,

2025-ben már az első nyolc hónapban három komplett gépsort és három, a gyártáshoz szükséges gépsorrészt, plusz húszmillió szál cigarettát és 173,3 tonna dohányt

foglaltak le.

Szabó Márk, a JTI vállalati kapcsolatok menedzsere elmondta, hogy az illegális dohánykereskedelem miatt évente ötvenmilliárd dollár adóbevétel hiányzik globálisan az országok kasszájából. Felhívta a figyelmet, hogy

Európában minden tizedik szál cigaretta illegális.

Európában húszmilliárd euró az adóbevétel-kiesés. Kiemelte, hogy a drasztikus adóemelések erősítik a feketepiacot, és az illegális termékek felé terelik a vásárlókat.

Patkányürülékes a hamis cigaretta

A sajtótájékoztatón elhangozott az is, hogy a hamis termékek gyártása egyáltalán nem higiénikus feltételek között zajlik, általában hatalmas koszban, patkányürülékkel fertőzött környezetben készül a feketepiacra szánt áru. A NAV munkatársa képeket is bemutatott, ahol látható, hogy az illegális üzemben partvissal söpörték össze a lehullott dohányt a földről. Ez pedig a fogyasztókra nézve magas egészségügyi kockázattal jár.