Patkányürülék a dohányban: nem csak ez a probléma a cigicsempészettel – több tíz milliárd euróval károsítják meg az országokat

Egyre jobb eredményeket ér el a NAV az illegális kereskedelem elleni fellépésben. A dohánytermékek feketepiacának visszaszorítására létrehozott munkacsoport már több tucat illegális gyárat számolt fel és több száz tonna tiltott árut foglalt le.

2025. 09. 23. 15:30
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
Európában minden tizedik szál cigaretta illegális – hangzott el a JTI Hungary Zrt. és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közös sajtótájékoztatóján. Az eseményen az előadók bemutatták az illegális dohánykereskedelem visszaszorítását célzó legfrissebb aktivitásokat és az elért eredményeket.

Jabád, 2017. július 23.Filterezett cigaretta aprított dohánylevélen az észak-ciszjordániai Dzsenín városhoz közeli Jabád faluban 2017. július 22-én. Palesztin családi vállalkozások 1917 óta foglalkoznak dohánytermesztéssel a minõségi arab dohányáról ismert Jabádban, akik a készterméket az importár töredékéért értékesítik térségbeli piacokon és Izraelben. A termesztõk egy doboz filteres cigarettát 4 sékelért (mintegy 290 forintért) kínálnak, míg a nemzetközi cigarettamárkák dobozos termékei 25 sékelbe, vagyis közel 1840 forintba kerülnek. A dohánylevelek feldolgozásában és a cigarettasodrásban általában az asszonyok és gyerekek is részt vesznek. (MTI/EPA/Alaa Badarneh) dohány
Közös harc az illegális dohánytermékek ellen. Fotó: Magyar Nemzet

A dohánymaffia fő célpontja: a Nyugat

A Világgazdaság cikkéből kiderült, hogy jellemzően román vagy bolgár zárjegyű cigarettákat foglalnak le a nyomozók, melyek nagy része nyugati országokba, például Angliába, Hollandiába és Franciaországba menne tovább – mondta Szilágyi Beáta pénzügyőr őrnagy, a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesi munkatársa. Arról is beszélt, hogy leginkább autók pótkerekeibe, karosszériájába és üléseibe rejtik a csempészek az árut, de kreativitásuk határtalan, ezért is különösen fontos a munkacsoport. Elárulta, hogy nyolcszáz szál cigaretta a maximum, amit be lehet vinni egy uniós országba, valamint a csempészés alapvetően jogsértés, ami ötszázezer forint fölött válik bűncselekménnyé.

 

Eredményes az együttműködés az illegális dohánygyárak ellen

A munkacsoport felállása óta évről évre egyre több feketén működő cigarettagyárat zárnak be:

  • 2023-ban két gyárat és 16,7 millió szál cigarettát,
  • 2024-ben három gyárat és raktárat, valamint 74,9 millió szál cigarettát és 83,3 tonna dohányt,
  • 2025-ben már az első nyolc hónapban három komplett gépsort és három, a gyártáshoz szükséges gépsorrészt, plusz húszmillió szál cigarettát és 173,3 tonna dohányt

foglaltak le.

Szabó Márk, a JTI vállalati kapcsolatok menedzsere elmondta, hogy az illegális dohánykereskedelem miatt évente ötvenmilliárd dollár adóbevétel hiányzik globálisan az országok kasszájából. Felhívta a figyelmet, hogy

Európában minden tizedik szál cigaretta illegális.

Európában húszmilliárd euró az adóbevétel-kiesés. Kiemelte, hogy a drasztikus adóemelések erősítik a feketepiacot, és az illegális termékek felé terelik a vásárlókat.

 

Patkányürülékes a hamis cigaretta

A sajtótájékoztatón elhangozott az is, hogy a hamis termékek gyártása egyáltalán nem higiénikus feltételek között zajlik, általában hatalmas koszban, patkányürülékkel fertőzött környezetben készül a feketepiacra szánt áru. A NAV munkatársa képeket is bemutatott, ahol látható, hogy az illegális üzemben partvissal söpörték össze a lehullott dohányt a földről. Ez pedig a fogyasztókra nézve magas egészségügyi kockázattal jár.

Az idei KPMG-jelentésből is kiderült, hogy miközben az uniós adózatlan dohánytermékek aránya csökkent, a hamisítványok és a kizárólag adóelkerülésre gyártott úgynevezett „illicit white” termékek aránya jelentősen nőtt. A feketepiac 42 százalékát már a hamis dohánytermékek teszik ki.

A hevítettdohány-termékek piaca is tovább bővült: 2024-ben 9,1 százalékos növekedést mértek. 

Magyarországon is nőtt az ilyen termékek fogyasztása, de Olaszország, Lengyelország és Németország vezeti ezt a szegmenst.

A tanulmány zárása szerint ha a feketepiaci cigaretták legálisan kerültek volna forgalomba, az európai országok összesen 19,4 milliárd eurónyi adóbevételhez jutottak volna hozzá – ez akkora összeg, amely sok államban akár az egészségügy vagy az oktatás finanszírozását is érdemben javíthatná.

