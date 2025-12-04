Milák Kristóf csak a tévéből nézheti, ahogy a riválisai üldözik az Európa-bajnokságon

Milák Kristóf a 2023-ban kezdődött visszavonultsága előtt sem rajongott a rövid pályás versenyekért, de azért voltak eredményei a műfajban: 100 pillangón például a 2022-es országos bajnokságon úszta meg a legjobbját huszonöt méteres medencében, ami 49,56 másodperc volt. Milák most csak a tévéből nézhette (ha nézte), hogy az egyéni csúcsa mire lenne elég a lublini Európa-bajnokságon.

A svájci Noe Ponti is Milák Kristóf egyik riválisa 100 pillangón, eddig jól szerepel az Európa-bajnokságon. Fotó: KEMPINAIRE STEPHANE / KMSP

Milák Kristóf ugyanis nem indult el a rövid pályás Eb-n, ami már nem is keltett meglepetést, hiszen idén az áprilisi ob óta egyáltalán nem versenyzett, a nyári szingapúri világbajnokságot is kihagyta, a legfrissebb hírek szerint ultimátumot kapott, emiatt legalább edzésbe állt. 100 pillangón azonban mégiscsak ő az olimpiai címvédő, így külön érdekes, hogy hol tartanak a riválisok ebben a számban – még ha annak a rövid pályás változatáról is van szó.

Milák Kristóf csak az egyéni csúcsával lenne a legjobb az Eb-n

A 100 pillangó előfutamait csütörtök délelőtt rendezték Lublinban, és Milák legnagyobb európai riválisai végeztek az összetett első három helyén. És csak ők hárman voltak képesek kifejezetten erős, 50 másodperc alatti időre rögtön az előfutamban.

Az első helyet a 26 éves francia, Maxime Grousset szerezte meg, aki a szingapúri nagy vb-n is aranyérmes volt idén 100 pillangón, méghozzá jobb idővel, mint amivel egy évvel korábban Milák olimpiát nyert Párizsban. Grousset most 49,58 másodpercet jött az előfutamban, ami csupán két századdal volt gyengébb Milák 2022-ben úszott legjobbjánál.

A második idővel a lengyel Michal Chmielewski jutott tovább 49,61 másodperccel, a harmadik pedig a szerdán 50 méteren aranyérmes svájci Noé Ponti lett 49,68-cal. És ez még csak az előfutam volt, a középdöntőket ma este, a döntőt pedig holnap rendezik.

Milák hiányában a szám egyetlen magyar indulója, Márton Richárd 51,07-tel a 13. helyen most még továbbjutott, de arra ő sem számít, hogy ma este a holnapi döntőbe be tudja verekedni magát.

Este Sárkány Zalánék és Ábrahám Minnáék éremért küzdenek

Női 100 pillangón Ugrai Panna a 9. helyen bejutott a középdöntőbe, női 200 mellen Zsebők Laura ugyancsak kilencedikként ment tovább, női 100 háton Komoróczy Lora a nyolcadik helyről folytatja, ugyanebben a számban a férfiaknál Jászó Ádám 19-ként csúszott tovább a nemzetekre vonatkozó létszámkorlátozásnak köszönhetően. Késely Ajna 800 gyorson a negyedik helyen jutott be a pénteki döntőbe.

A Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Senánszky Petra, Ugrai Panna összetételű 4×50 méteres gyorsváltó pedig az ötödik idővel lett döntős, így összesen hét magyar továbbjutásnak örülhettünk.

A ma este 19 órakor kezdődő programban a váltó mellett férfi 1500 gyorson Sárkány Zalán és Betlehem Dávid, női 200 gyorson Ábrahám Minna és Pádár Nikolett döntőznek.