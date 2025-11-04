Milák Kristóf ultimátumot kapott, ám van vele kapcsolatban egy újabb rejtély

Milák Kristóf a párizsi olimpia óta egyetlen versenyen sem indult, így önmagában annak nincs hírértéke, hogy nem áll rajthoz a szerdán Debrecenben kezdődő rövid pályás úszó országos bajnokságon sem. Ám úgy tudjuk, nincs több kifogás: Tokió (200 méter pillangó) és Párizs (100 méter pillangó) olimpiai bajnoka ultimátumot kapott: ha nem áll edzésbe, akkor akár elveszíthet minden – szövetségi, egyesületi, sőt szponzori – támogatást.

Milák Kristóf és Szabó Álmos. Anélkül bomlott meg közöttük a szakmai kapcsolat, hogy bármi eredményt elértek volna közösen. Ki lesz az új edző? Fotó: Derencsényi István

Az ő esetében persze egy országos bajnokságnak, sőt még a decemberben esedékes rövid pályás Európa-bajnokságnak sincs tétje, az egyetlen lényeges kérdés: vajon láthatjuk-e a Los Angeles-i olimpián. A szándék persze önmagában kevés, a részvételhez edzeni és bizonyítania kell.

A megszegett szingapúri ígéret

– Ha a Los Angeles-i olimpiáról kérdeztek, akkor azt mondom, a szándék megvan, a lehetőségeim egyelőre kedvezőek. Megígérni nem fogom Los Angelest, de mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy így legyen. Egyelőre ezt a Szingapúrt tudom megígérni – a februárban adott interjúban Milák Kristóf így fogalmazott.

Az akkori reményeket az táplálta, hogy hivatalosan is Szabó Álmos lett az edzője, akivel már a párizsi olimpia előtt is hírbe hozták. Részben tévesen. Hiszen nem vitás, hogy az olimpiára Virth Balázs készítette fel, Szabó Álmos akkoriban csak jó tanácsokkal látta el Milák Kristófot.

Aztán gyorsan kiderült, nem Virth Balázzsal volt a gond, Szabó Álmos sem volt képes kordában tartani az öntörvényű klasszist.

Személyesen az edző jelentette be júniusban, amit persze már előtte tudni lehetett: Milák nem indul augusztusban a szingapúri világbajnokságon.

Ultimátumot kapott

Aztán jött a csönd, sokáig semmiféle hír nem látott napvilágot Milák Kristófról. Mígnem az elmúlt hetekben több forrásból is úgy értesültünk: újra edzésbe állt. Persze nem önszántából, úgy tudjuk, ultimátumot kapott: ha nem kezdi meg a felkészülést, minden támogatást elveszíthet.

Nem csupán az egyesületi fizetésnek, még a központi juttatás, a Gerevich-ösztöndíj folyósításának is van feltétele, s persze a szponzorok sem azért áldoznak rá súlyos milliókat, hogy civilben tengesse az életét.