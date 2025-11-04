Milák KristófobSzabó Álmossós Csaba

Milák Kristóf ultimátumot kapott, ám van vele kapcsolatban egy újabb rejtély

Két nagy hiányzója lesz a szerdán Debrecenben kezdődő rövid pályás országos úszóbajnokságnak. Az egyik Kós Hubert, aki most nem tér haza Amerikából, a másik pedig Milák Kristóf. Nem mondunk újat: a kétszeres olimpiai bajnok klasszis nincs versenyre kész állapotban. Mégis jó hír vele kapcsolatban, hogy legalább újra edzésbe állt, s ezúttal nincs, nem lehet pardon. Igaz, azt még rejtély övezi, Milák hogyan, kivel folytatja a felkészülését.

2025. 11. 04. 10:44
Vajon mikor látjuk Milák Kristót legközelebb versenyezni? Fotó: Csudai Sándor
Milák Kristóf a párizsi olimpia óta egyetlen versenyen sem indult, így önmagában annak nincs hírértéke, hogy nem áll rajthoz a szerdán Debrecenben kezdődő rövid pályás úszó országos bajnokságon sem. Ám úgy tudjuk, nincs több kifogás: Tokió (200 méter pillangó) és Párizs (100 méter pillangó) olimpiai bajnoka ultimátumot kapott: ha nem áll edzésbe, akkor akár elveszíthet minden – szövetségi, egyesületi, sőt szponzori – támogatást.

Milák Kristóf és Szabó Álmos. A nélkül bomlott meg közöttük a szakmai kapcsolat, hogy bármi eredményt elértek volna közösen. Ki lesz az új edző?
Milák Kristóf és Szabó Álmos. Anélkül bomlott meg közöttük a szakmai kapcsolat, hogy bármi eredményt elértek volna közösen. Ki lesz az új edző? Fotó: Derencsényi István

Az ő esetében persze egy országos bajnokságnak, sőt még a decemberben esedékes rövid pályás Európa-bajnokságnak sincs tétje, az egyetlen lényeges kérdés: vajon láthatjuk-e a Los Angeles-i olimpián. A szándék persze önmagában kevés, a részvételhez edzeni és bizonyítania kell.

A megszegett szingapúri ígéret

– Ha a Los Angeles-i olimpiáról kérdeztek, akkor azt mondom, a szándék megvan, a lehetőségeim egyelőre kedvezőek. Megígérni nem fogom Los Angelest, de mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy így legyen. Egyelőre ezt a Szingapúrt tudom megígérni – a februárban adott interjúban Milák Kristóf így fogalmazott.

Az akkori reményeket az táplálta, hogy hivatalosan is Szabó Álmos lett az edzője, akivel már a párizsi olimpia előtt is hírbe hozták. Részben tévesen. Hiszen nem vitás, hogy az olimpiára Virth Balázs készítette fel, Szabó Álmos akkoriban csak jó tanácsokkal látta el Milák Kristófot.

Aztán gyorsan kiderült, nem Virth Balázzsal volt a gond, Szabó Álmos sem volt képes kordában tartani az öntörvényű klasszist.

Személyesen az edző jelentette be júniusban, amit persze már előtte tudni lehetett: Milák nem indul augusztusban a szingapúri világbajnokságon.

Ultimátumot kapott

Aztán jött a csönd, sokáig semmiféle hír nem látott napvilágot Milák Kristófról. Mígnem az elmúlt hetekben több forrásból is úgy értesültünk: újra edzésbe állt. Persze nem önszántából, úgy tudjuk, ultimátumot kapott: ha nem kezdi meg a felkészülést, minden támogatást elveszíthet.

Nem csupán az egyesületi fizetésnek, még a központi juttatás, a Gerevich-ösztöndíj folyósításának is van feltétele, s persze a szponzorok sem azért áldoznak rá súlyos milliókat, hogy civilben tengesse az életét.

Milák Kristóf Zala György útmutatásai szerint tornatermi edzéseket már véget
Milák Kristóf Zala György útmutatásai szerint tornatermi edzéseket már végez

Most akkor ki Milák Kristóf edzője?

Már csak az a kérdés, vajon kinek az irányításával dolgozik, magyarán kicsoda Milák Kristóf edzője. Hivatalosan talán még mindig Szabó Álmos, de bizalmi viszonyról, mély szakmai kapcsolatról már rég nincs szó közöttük. Ne féljünk kimondani: Milák csúnyán megvezette Szabó Álmost.

Úgy tudjuk, a kétszeres olimpiai bajnok jelenleg szokás szerint Zala György útmutatása alapján, de önállóan végez tornatermi, kondicionáló edzéseket, s nincs is rossz erőállapotban. Persze minden a vízben dől el, s arról jelenleg még az egyesületének, a Honvédnak is csupán elképzelése van, hogyan alakul a folytatás.

Ha itthon Selmeci Attila, Virth Balázs és Szabó Álmos sem felelt meg neki, akkor vajon ki adhat új impulzusokat? Éppen ezért azt sem zárhatjuk ki, hogy Milák Kristóf hamarosan külföldön készül majd.

A szövetségi kapitány, Sós Csaba visszavárja

Miláknak ösztönző lehet, hogy minden korábbi nézeteltérés dacára a Magyar Úszószövetség továbbra is számít rá. Erről Sós Csaba nyilatkozata árulkodik, aki így beszélt róla a rövid pályás ob apropóján a Sportrádiónak:

Milák Kristóffal kapcsolatban az ember óvatosan nyilatkozik. Van egy megállapodás, mely szerint csak a klubelnök vagy az úszószövetség elnöke nyilatkozik, de az edzőjével beszéltem, és úgy tűnik, edzésbe állt megint. Nagy öröm lenne, ha visszatérne, mert akárki úszkálgatott világbajnokságon vagy bárhol, neki továbbra sincs párja.

Mi mást mondhatnánk, várjuk a végre kedvező fordulatot Milák Kristóf viharos pályafutásában.

Sztárparádé az ob-n

A debreceni bajnokságon így is a magyar úszóelit színe-java rajtkőre áll: ott lesz többek között Németh Nándor, Márton Richárd, Zombori Gábor, Jászó Ádám, Senánszky Petra, Fángli Henrietta, Késely Ajna és a 37 éves Verrasztó Dávid, aki öt számban is indul. Sós Csaba az ob után dönt arról, kik utaznak majd a decemberi Európa-bajnokságra.

Milák Kristóf februári interjúja:

 

