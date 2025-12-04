Rendkívüli

Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

Orbán Viktor: „Ilyen, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát”

A béremelésről, az ukrajnai korrupcióról és a Fidesz várható győzelméről beszélő balos elemzőkről is írt mai bejegyzésében Orbán Viktor, aki a Harcosok Klubjában posztolt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 13:40
Orbán Viktor sajtótájékoztató
Fotó: Csudai Sándor
„Jövőre a minimálbért 11, a garantált bérminimumot 7 százalékkal emeljük. Megvan a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel. Ma aláírtuk” – üzente a Harcosok Klubjának Orbán Viktor.

Orbán Viktor, Szőke Zoltán sajtótájékoztató
Orbán Viktor miniszterelnök a jövő évi bérmegállapodás aláírásán
Fotó: Csudai Sándor

A miniszterelnök emlékeztetett: Ukrajna megint megtámadta a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket. Már negyedszer – tette hozzá.

Ha nincs orosz olaj, ezer forintba kerül egy liter üzemanyag. Ha nincs orosz földgáz, háromszor annyiba kerül a rezsi

– mutatott rá Orbán Viktor. A kormányfő szerint bele akarnak nyomni bennünket a háborúba. „Nem fogjuk hagyni” – szögezte le.

„Brüsszel azért nem lépett az ukrán háborús maffia miatt, mert Brüsszelben is ugyanez zajlik. Egymás után viszik el a vezetőket” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

A jogállamiságról többet inkább ne oktassanak bennünket

– üzente.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy már a balliberális elemzők is a Fidesz győzelméről beszélnek.

Ilyen, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát

– jegyezte meg a miniszterelnök.

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – fogalmazott üzente végén Orbán Viktor. Hozzátette, hogy a választások várható időpontjáig még 129 nap van hátra.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Csudai Sándor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

