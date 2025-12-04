Rendkívüli

Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

Orbán ViktorMedián Közvélemény-és Piackutató IntézetRaskó GyörgyMagyar Péter

Eltűnt Magyar Péter előnye, már a Medián mérése sem jósol sok jót neki

Nagyot fordult a világ a Tisza Párt elnöke körül, már a baloldali kötődésű közvéleménykutatások sem jósolnak elsöprő sikert számára. A tiszás tanácsadó, Raskó György egyenesen úgy fogalmazott: Magyar Péter nem tudja megfogni az ellenzéki szavazókat.

Munkatársunktól
2025. 12. 04. 11:39
Fotó: Csudai Sándor
Nehéz helyzetbe került Magyar Péter, amíg korábban a Medián felmérései hihetetlen előnyt mutattak a Tisza Párt elnökének, a legújabb mérés már nem ennyire derűlátó: a jelenleg a megkérdezettek ugyanis pontosan 48-48 százaléka tartja alkalmasnak a miniszterelnöki posztra Orbán Viktort, illetve Magyar Pétert.

Magyar Péter
Magyar Péter előnye eltűnt, már a Medián mérése sem olyan optimista (Fotó: Máté Krisztián)

Különbség rajzolódik ki azonban, hogyha a két politikusról véleményt mondók „teljesen alkalmas” válaszait nézzük:

  • Orbán Viktort 30 százalék,
  • Magyar Pétert csak 19 százalék tartja teljesen alkalmasnak erre a pozícióra. 

Baj van, nem tudja megfogni az ellenzéki szavazókat Magyar Péter

Nem ez az első eset az elmúlt napokban, amikor az ellenzéki, tiszás kötődésű szakértők megkongatták a vészharangot. Raskó György a közösség oldalán például arról értekezett, igencsak nagy a baj Magyar Péter háza tájékán, mert nem tudja megfogni az ellenzéki szavazókat. A tanácsadó szerint igencsak baljós, hogy harminc százalék feletti azoknak az aránya, akiknek nincs pártpreferenciája, de ennél már csak az a nagyobb baj, ha Magyar Péter nem bízik meg és nem tartja alkalmasnak a jelöltjeit a politizálásra.

Török Gábor pedig legutóbbi elemzésben úgy fogalmaz, szoros eredményre számít jövő áprilisban. A politikai elemző úgy véli, a Fidesz hatékonyabban uralja a politikai napirendet és a Fidesz akár 100-110 mandátumos abszolút többséget is szerezhet a jövő évi választáson.


 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor )

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

