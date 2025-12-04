Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart a bérmegállapodásról, kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke ma tíz órától közös sajtónyilatkozatot tart Zs. Szőke Zoltánnal, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének elnökével és Palkovics Imrével, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökével.

Orbán Viktor a hírcsatornáján elmondta, hogy aláírt egy dokumentumot, amely a 2026-os minimálbérről és a garantált bérminimumról szól. A 2026-os évtől a minimálbér így 11 százalékkal emelkedik, a garantált bérminimum pedig hét százalékkal. – Január 1-től így összesen hétszázezer család jövedelme nő biztosan, és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk – jegyezte meg a kormányfő.

