Vadászgép balesete a Halál-völgyben + videó

A vadászgép balesete messziről látszott

Egy hatvanéves autós, Darren Springer elmondta, hogy dél felé tartott a Halál-völgyből kifelé, amikor egy robbanást látott, amelyet sűrű fekete füstfelhő követett. Távcsövön keresztül látta egy vadászgép roncsait szétszórva a sivatagban, a Searles-tó szélén. Ezt követően „szinte minden elképzelhető mentőautó” a helyszínre sietett – nyilatkozta.

A baleset előtt Springer legalább négy Thunderbirds gépet látott alacsonyan repülni a terület felett.

A katasztrófa körülbelül 32 kilométerre történt a China Lake-i haditengerészeti állomástól, amely a haditengerészet legnagyobb bázisa és az új fegyverek fejlesztésének és tesztelésének a központja is.

Borítókép: F–16 vadászgépek a Thunderbirds légi akrobatikus bemutató csapat kötelékében (Fotó: AFP)