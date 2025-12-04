Rendkívüli

F-16 vadászgépbaleset

Vadászgép balesete a Halál-völgyben + videó

Lezuhant egy F–16-os gép Trona városának közelében. A vadászgép balesete szerdán történt. A pilóta még idejében katapultált, állapota stabil. A légierő vizsgálja a baleset körülményeit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 13:30
F-16 vadászgépek a Thunderbirds légi akrobatikus bemutató csapat kötelékében (Fotó: AFP)
Lezuhant egy F–16-os gép Trona városának a közelében. A vadászgép balesete után a pilóta még idejében katapultálni tudott, állapota pedig stabil – írja az LA Times

A vadászgép baleset szerdán történt Fotó: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
A vadászgép-baleset szerdán történt
Fotó: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Az F–16C Fighting Falcon vadászgépet a nevadai Nellis légibázison állomásozó Thunderbirds légi akrobatikus bemutató csapathoz osztották be. A baleset délelőtt 10.45-kor történt egy kiképzőrepülés során. A pontos körülményeket egyelőre vizsgálja a légierő. 

A vadászgép balesete messziről látszott

Egy hatvanéves autós, Darren Springer elmondta, hogy dél felé tartott a Halál-völgyből kifelé, amikor egy robbanást látott, amelyet sűrű fekete füstfelhő követett. Távcsövön keresztül látta egy vadászgép roncsait szétszórva a sivatagban, a Searles-tó szélén. Ezt követően „szinte minden elképzelhető mentőautó” a helyszínre sietett – nyilatkozta. 

A baleset előtt Springer legalább négy Thunderbirds gépet látott alacsonyan repülni a terület felett.

A katasztrófa körülbelül 32 kilométerre történt a China Lake-i haditengerészeti állomástól, amely a haditengerészet legnagyobb bázisa és az új fegyverek fejlesztésének és tesztelésének a központja is.

Borítókép: F–16 vadászgépek a Thunderbirds légi akrobatikus bemutató csapat kötelékében (Fotó: AFP)

