Vadászgép balesete a Halál-völgyben + videó

Lezuhant egy F–16-os gép Trona városának a közelében. A vadászgép balesete után a pilóta még idejében katapultálni tudott, állapota pedig stabil – írja az LA Times.
Az F–16C Fighting Falcon vadászgépet a nevadai Nellis légibázison állomásozó Thunderbirds légi akrobatikus bemutató csapathoz osztották be. A baleset délelőtt 10.45-kor történt egy kiképzőrepülés során. A pontos körülményeket egyelőre vizsgálja a légierő.
