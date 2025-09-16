F-16: egy harci sólyom, ami történelmet írt a katonai repülésben

Az F-16 a vietnámi háborúban lezajlott légi csaták tapasztalataiból kiérlelt és a vadászgépek taktikai alkalmazásával kapcsolatos új katonai doktrína jegyében született meg.

Az F-16 "Fighting Falcon" kategóriájának egyik legsokoldalúbb harci gépe Fotó: Wikimedia Commons/HTML

F-16: az új repülési doktrínának köszönhette a megszületését

Az 1960-as évekre alapvetően megváltoztak az elfogóvadászokkal szembeni követelmények. Amíg a második világháborúban és az azt követő néhány évben még a közelharcra való minél nagyobb alkalmasság számított egy élvonalbeli vadászgép elsődleges erényének, addig az 1950-es években -a harcászati rakéták szerepének ugrásszerű felértékelődésével- már a szuperszonikus sebesség és a célpontok nagy távolságból való leküzdési képessége vált a legfőbb szemponttá.

E doktrína a vadászgépek közötti közelharcot, mint "idejétmúlt" harcmodort teljesen figyelmen kívül hagyta

a 60-as évek elején hadrendbe állt típusokkal szemben támasztott követelmények megfogalmazásánál.

Az F-4 Phantom első szériáit nem szerelték fel fedélzeti gépágyúval, mivel idejétmúltnak gondolták a légi közelharcot Fotó: U.S. Navy

Ennek jegyében a kor legkorszerűbb szuperszonikus és nagy fegyverterhelésű amerikai típusa, a McDonell Douglas F-4 Phantom II első szériáiból elhagyták a beépített gépágyúkat, mondván, hogy a nagy hatótávolságú légiharc-rakéták korában nincs már szükség ilyen "ósdi" és csak felesleges súlytöbbletet jelentő fegyverekre. A vietnámi háborúban bevetett és fordulóharcra kiválóan alkalmas, beépített fedélzeti ágyúkkal rendelkező ellenséges szovjet gyártmányú típusok, mint a MiG-17, valamint a MiG-21 éppen ezért keserves meglepetést okoztak a közelharcra kényszerített Phantomoknak, amelyek jóval nehezebbek és nagyobbak voltak a szovjet típusoknál, ráadásul nem rendelkeztek fedélzeti gépágyúkkal, a levegő-levegő rakétáiknak pedig a közeli fordulóharcokban nem sok hasznát vették.

Észak-vietnámi MiG-21 szuperszonikus elfogóvadász Fotó: U.S. Air Force

E tapasztalatokból okulva a vietnámi háború után szolgálatba állított új amerikai típusoknál ismét fontos követelménnyé vált a kiváló manőverezőképesség és a rendkívül jó tömeg-tolóerőarány.

Nyilvános pályázat eredményeként kapta meg a "Harci Sólyom" nevet

A negyedik generációs egy hajtóműves és több funkciós szuperszonikus F-16 vadászbombázót a General Dynamics eredetileg könnyű nappali vadászgépként fejlesztette ki. Az 1960-as évek végén az Egyesült Államok légi erejének (U.S. Air Force) új koncepciója szerint az összes addigi vadász és vadászbombázó harci gépüket két típussal, egy nehéz vadászrepülőgéppel, illetve egy könnyűvadásszal akarták felváltani. Előbbi projekt az F-X program kódnevet kapta és ennek eredményeként állt hadrendbe a rendkívül sokoldalú McDonell Douglas-Boeing F-15 "Eagle", utóbbinak, az ADF (Advanced Day Fighter, Fejlett nappali Vadász) programnak pedig az F-16 lett az egyik "végterméke".