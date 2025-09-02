MiG–29: az égbolt szuperszonikus ragadozóakrobatája

A MiG–29 igazi légi ikonnak számít különösen szép vonalvezetése és rendkívüli manőverezőképessége miatt. A gép e kiváló tulajdonságát Vári Gyula, a honvéd légierő repülőtisztje is megcsillogtatta az ezredforduló környékén, aki a MiG–29-esével végrehajtott bravúros bemutató repüléseivel 1998-ban, 1999-ben, majd 2001-ben is – erős nemzetközi mezőnyben – a rangos Royal Air Tattoo abszolút kategória győztese lett.

A MiG–29 avatott pilóta kezében elképesztő manőverekre képes. Vári Gyula háromszoros katonai műrepülő-világbajnok a kecskeméti Dongó-század jelvényét viselő MiG–29-esében. Fotó: Wikimedia Commons/Varigy

MiG–29: az Amerikának adott szovjet válasz

Az Amerikai Egyesült Államok légierejének főparancsnoksága a vietnámi háborúban szerzett tapasztalatokra alapozva már az 1960-as évek végén megfogalmazta igényét egy új, és minden szempontból élvonalbeli, nagy teljesítményű légi fölényt biztosító elfogóvadász kifejlesztésére. A McDonell Douglas repülőgépgyártó konzorcium által kifejlesztett negyedik generációs kéthajtóműves, dupla függőleges vezérsíkkal felszerelt F–15 „Eagle”, vagyis a „Sas”, 1972 júliusában hajtotta végre a szűzfelszállását és 1976-tól állt hadrendbe a U. S. Air Force vadászalakulatainál.

A McDonell Douglas F–15 „Eagle” amerikai két hajtóműves szuperszonikus elfogóvadász. Fotó: SSgt Samuel Rogers/Wikimedia Commons

Az F–15 repülési és harci képességei jóval felülmúlták a 70-es években már második évtizede hadrendben álló és a Varsói Szerződés vadászalakulatainak gerincét alkotó harmadik generációs szuperszonikus szovjet elfogóvadász, a MiG–21 harci képességeit.

A MiG–29 megszületése az F–15-re adott szovjet válasz volt.

Az új orosz vadászra kiírt pályázatra három nagy hírű szovjet tervezőiroda, a Szuhoj, a Jakovlev és Mikojan–Gurjevics nyújtott be terveket. Miután a Jakovlev iroda kiesett, a Mikojan és a Szuhoj a Központi Aero- és Hidrodinamikai Intézettől megkapta a két párhuzamosan kifejlesztendő vadászgép megépítésére szóló irányelveket. Érdemes megjegyezni, hogy végül mindkét tervezőiroda vadászgépe, a Szuhoj Szu–27 „Flanker”, valamint a Mikojan–Gurijevics MiG–29 is rendszeresítve lett a szovjet légierőnél.

A másik is befutó: a Szuhoj Szu–27 „Flanker”. Fotó: Dmitriy Pichugin/Wikimedia Commons

A MiG–29 megtervezéséhez a szovjet repülőmérnökök alaposan áttanulmányozták a konkurens nyugati típusok, mindenekelőtt az F–15, de az F–4 „Phantom”, továbbá az amerikai haditengerészet kiváló elfogóvadásza, a Grumman F–14 „Tomcat”, valamint a General Dynamics F–16 „Fighting Falcon” műszaki és repülési paramétereit. Mivel úgy találták, hogy a két élvonalbeli amerikai típus, az F–15 és az F–16 megtervezésénél is kiemelt szempont volt a kiváló manőverezőképesség és a nagy tömeg-tolóerőarány, ezért az új szovjet vadászgép kifejlesztésénél ezekre a paraméterekre helyezték a fő hangsúlyt. További fontos követelménynek számított még az új vadásszal szemben a Mach 2+, vagyis a kétszeres hangsebességet meghaladó csúcssebesség, a tábori körülmények között is egyszerűen megvalósítható kiszolgálás és az erős fegyverzet.