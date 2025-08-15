JAS 39 Gripen: a kétszeres hangsebességgel suhanó griffmadár

A JAS 39 Gripen többfunkciós harci gép, amelyet a patinás svéd cégek, a Saab, az Ericsson és a Volvo, valamint a Celsius Aerotech vállalatból álló konzorcium fejlesztett ki, egyaránt alkalmas elfogóvadász, taktikai csapásmérő és felderítő feladatok ellátására.

A típus JAS jelölése is a gép erre a sokoldalúságára utal, ami a svéd Jakt (Vadász), az Attack (Támadó), továbbá a Spaning (Felderítő) szavak kezdőbetűiből álló mozaikszó.

A JAS 39 Gripen négy és feledik generációs többfunkciós harci gép (Forrás: Wikimedia Commons)

JAS 39 Gripen: politikai döntés hozta a világra

A svéd kormány 1978-ban döntött arról, hogy fokozatosan felváltja a Svéd Királyi Légerőben szolgáló és az 1950-es évek második felének technológiáját képviselő Saab J 35 Draken vadászbombázó még szolgálatban álló példányait. Egyben arról is döntés született, hogy egy olyan új, a legmodernebb követelményeknek megfelelő konstrukciót kell kifejleszteni, ami hosszú távon is biztosítani tudja a svéd légierő légtérvédelmi és taktikai csapásmérő képességének fenntartását, meghaladva a harmadik generációs és szintén hazai gyártású JA 37 Viggen nyújtotta alkalmazási lehetőségeket.

Az első Saab gyártotta deltaszárnyú: a J 35 Draken (Forrás: Wikimedia Commons)

Felvetődött, hogy esetleg külföldi beszerzés útján modernizálják a királyi légierő vadászbombázó-flottáját,

ezért megvizsgálták az amerikai General Dynamics F–16 „Fighting Falcon”, illetve a Northrop/McDonell/Boeing F/A–18 „Hornet” paramétereit is. Mivel mindkét amerikai típussal szemben szakmai kritikák fogalmazódtak meg, így például az F–16A-val szemben az a kifogás merült fel, hogy nem szerelhető fel a látóhatáron túli célra indítható légiharc-rakétákkal, a két hajtóműves F/A–18-as üzemeltetési költségeit pedig túl magasnak, a Mach 1,8-as maximális sebességét pedig túl alacsonynak tartották, végül elvetették a külföldi beszerzés lehetőségét

A General Dynamics F–16 „Fifhting Falcon” gépe is szóbakerült, mint a Viggen lehetséges váltótípusa (Fotó: Staff Sgt. Cherie A. Thurlby/Wikimedia Commons/Baycrest)

Így a már komoly harcigép-gyártási tapasztalatokkal rendelkező Saab, illetve más hazai cégek kaptak lehetőséget az új konstrukció kifejlesztéséhez. Ebben komoly szerepet játszott a svéd semlegesség (az ország csak 2024-ben vált a NATO tagjává) és a saját ipar támogatásának szándéka is, ezért lényegében politikai döntés született a légiflotta modernizálásáról.