Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

Elvesztette a nyugdíját, 88 évesen is dolgozik – a netezők milliókat gyűjtöttek neki + videó

Egy 88 éves michigani veterán története bejárta az internetet: miután kiderült, hogy elveszítette a nyugdíját, és heti öt napot, napi nyolc órát kell dolgoznia, az emberek összefogtak. Alig néhány nap alatt több mint 1,4 millió dollár gyűlt össze számára.

2025. 12. 04. 12:38
Egy 88 éves michigani háborús veterán története futótűzként terjed az interneten: miután kiderült, hogy elveszítette nyugdíját, és heti 40 órában kénytelen dolgozni egy élelmiszerbolt kasszájában, az emberek összefogtak. A neki indított GoFundMe-kampány már csaknem 1,5 millió dollárnál tart − adta hírül a New York Post.

Illusztráció
Forrás: AFP

Ed Bambas 1999-ben ment nyugdíjba, ám 2012-ben, a General Motors csődje után elvesztette a nyugdíját és az egészségbiztosítását is. Ebben az időszakban felesége súlyosan megbetegedett, így a férfi kénytelen volt eladni a házát, hogy ki tudja fizetni az orvosi számlákat. 

Több mint 50 év házasság után felesége hét éve meghalt, Bambas pedig azóta is dolgozik, mert a bevétele nem elég a megélhetéshez.

A férfi, bár 88 éves, napi nyolc órát áll a pénztárnál. 

Nem volt nehéz, mert tudtam, hogy muszáj. Szerencsés vagyok, hogy Isten adott egy testet, ami még elbírja a nyolc, nyolc és fél órát

–  mondta Bambas a WXYZ-nek, aki Detroittól 45 mérföldre található élelmiszerboltban dolgozik.

A veterán könnyek között mesélte el történetét egy ausztrál influenszernek, aki először 400 dollárral segítette ki a férfit, majd gyűjtést indított neki. A kampányhoz már több tízezer ember csatlakozott, köztük hírességek: a történet Charlie Puth zenészt is annyira megérintette, hogy azonnal adományozott

A GoFundMe-adományok összege már meghaladja az 1,4 millió dollárt.

A videó több mint ötmillió megtekintésnél jár, Bambas azonban nem látta: nincs okostelefonja, egy régi, kihajtható készüléket használ.

