injekciókockahashialuronsavas

Több mint félmillió dollárt költött mesterséges kockahasra az influenszer + videó

Furcsa módszert választott egy kínai tartalomgyártó: 560 ezer dollárért „vett magának” kockahasat, hialuronsavas injekciók ezreit adatva be, miközben orvosok figyelmeztették, hogy baj lehet a dologból.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 16:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem bízta a véletlenre a kockahas megszerzését egy kínai influenszer: egyszerűen megvette magának. Andy Hao Tienan, divat- és szépségtartalom-gyártó több mint négymillió jüant (mintegy 560 ezer dollárt) költött hialuronsavas injekciókra, hogy mesterséges izmokat formázzon a törzsén – adta hírül a Vice

Fotó: Képernyőfotó

A 33 éves tartalomgyártó a Douyinon azt mondta, teste mintegy 20 százaléka már a zselés töltőanyagból áll, amelyet jellemzően arcfeltöltésekhez és ízületi kezelésekhez használnak. A hasán kívül dózisokat kapott a vállába és a mellkasába is, hogy létrehozza saját, „művi kockahasát”.

Ennyi szúrás után már biztosan nem vagyok gyáva

– viccelődött, hozzátéve: ha a kockahas három évig tart, Guinness-rekordot igényel, és akár „diót is törne” rajta élőben.

A South China Morning Post szerint Hao mesterséges izmai hónapok óta tartják a formájukat, ő pedig állítja, idővel még jobban is mutatnak. A plasztikai sebészek viszont súlyos kockázatokra figyelmeztetnek. Li Jialun, a wuhani Union Hospital szakembere szerint 

az ilyen extrém töltőanyag-használat érelhalást, csontkárosodást, izomgyengülést okozhat, és mozgás közben a test „torzan” fog kinézni.

Hao a veszélyek ellenére is folytatja projektjét: 

összesen tízezer injekciót tervez, aminek a 40 százalékát már megkapta. 

A netezők döbbenten és ironikusan reagálnak – többen megjegyezték, hogy ennyi pénzért élete végéig félmeztelenül kellene járnia, hogy megérje a befektetés.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu