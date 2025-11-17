Több mint félmillió dollárt költött mesterséges kockahasra az influenszer + videó

Nem bízta a véletlenre a kockahas megszerzését egy kínai influenszer: egyszerűen megvette magának. Andy Hao Tienan, divat- és szépségtartalom-gyártó több mint négymillió jüant (mintegy 560 ezer dollárt) költött hialuronsavas injekciókra, hogy mesterséges izmokat formázzon a törzsén – adta hírül a Vice.

Fotó: Képernyőfotó

A 33 éves tartalomgyártó a Douyinon azt mondta, teste mintegy 20 százaléka már a zselés töltőanyagból áll, amelyet jellemzően arcfeltöltésekhez és ízületi kezelésekhez használnak. A hasán kívül dózisokat kapott a vállába és a mellkasába is, hogy létrehozza saját, „művi kockahasát”.

Ennyi szúrás után már biztosan nem vagyok gyáva

– viccelődött, hozzátéve: ha a kockahas három évig tart, Guinness-rekordot igényel, és akár „diót is törne” rajta élőben.

😯 Andy Hao Tienan , el influencer chino que se ha gastado 560.000 dólares en ácido hialurónico para marcar abdominales... y aún quiere más https://t.co/MvlZTKnaDv — Tiramillas (@tiramillas) November 13, 2025

A South China Morning Post szerint Hao mesterséges izmai hónapok óta tartják a formájukat, ő pedig állítja, idővel még jobban is mutatnak. A plasztikai sebészek viszont súlyos kockázatokra figyelmeztetnek. Li Jialun, a wuhani Union Hospital szakembere szerint

az ilyen extrém töltőanyag-használat érelhalást, csontkárosodást, izomgyengülést okozhat, és mozgás közben a test „torzan” fog kinézni.

Andy Hao Tienan Spends $560,000 on Hyaluronic Acid Injections for Artificial Abs https://t.co/6dgSxR9NkK — Earthlings 1997 (@Earthlings1997) November 12, 2025

Hao a veszélyek ellenére is folytatja projektjét:

összesen tízezer injekciót tervez, aminek a 40 százalékát már megkapta.

A netezők döbbenten és ironikusan reagálnak – többen megjegyezték, hogy ennyi pénzért élete végéig félmeztelenül kellene járnia, hogy megérje a befektetés.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)