neuronidegifájdalom csökkentésreceptorfájdalomcsillapításagyfájdalom

Remény a krónikus fájdalmaktól szenvedőknek: megtalálták az agy titkos kapcsolóját

Emberek milliói élnek fájdalommal évtizedeken keresztül. Egy kutatás nyomán új, hatékonyabb kezelésekben bizakodhatnak.

Bíró Zoltán István
2025. 10. 30. 13:46
Képünk illusztráció Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az átmeneti fájdalom, amit akkor érzünk, mikor beütjük a lábujjunkat vagy valami forróhoz érünk, segít minimalizálni a fizikai sérüléseket, és tanulságul szolgálhat a jövőbeni veszélyek elkerülésére. A krónikus fájdalom azonban más; maga a fájdalom válik állandó problémává, lerontva az ember életminőségét. Egy új kutatás megtalálta az agyban a fájdalomstop (angol eredetiben: kill switch) kapcsolót, ami megállíthatja a krónikus fájdalmat.

Sok krónikus fájdalom oka nem valamilyen nem gyógyuló sérülés, hanem a túlműködő, túlérzékeny agyi bemenet – mondja Nicholas Betley, a Pennsylvaniai Egyetem neurológiai docense.

A Pittsburghi Egyetemmel és a Scripps Kutatóintézettel együttműködve kutatásában Betley kalcium képalkotással figyelte a „neuronális tüzelést” (neuronok aktivitását, elektromos impulzusokat) mind az átmeneti, mind a krónikus fájdalom során.

A kalcium képalkotás technikája a kalciumionok koncentrációját és mozgását figyeli meg az agysejtekben.

Azt találták, hogy az agytörzs úgynevezett laterális parabrachiális magjában található Y1 receptor neuronjai nem csak az átmeneti fájdalomra reagálnak, hanem utána is aktívak maradnak.

Betley ezt egy alapjáraton pöfögő motorhoz hasonlítja. Ezek a neuronok továbbra is „zümmögnek”, fájdalomjeleket bocsátanak ki, még akkor is, ha a fájdalom külső oka már elmúlt. Tartós aktivitásuk „üzemelteti” a balesetek vagy műtétek utáni, hosszan tartó fájdalmat.

Ezen kívül a kutatócsoport megállapította, hogy az úgynevezett

sürgős túlélési szükségletek, mint például az éhség, a szomjúság és a félelem, csökkentik a tartós fájdalmat.

„Eredményeink arra utaltak, hogy az agynak rendelkeznie kell egy beépített mechanizmussal, amely a túlélési szükségleteket előtérbe helyezi a fájdalommal szemben. Ezért azonosítani akartuk a neuronokat, amelyek felelősek ezért a kapcsolóért” – magyarázza a tanulmány vezető szerzője, Nitzan Goldstein, a Massachusetts Institute of Technology kutatója.

Az agy neurotranszmitterét, a neuropeptid Y-t azonosították kapcsolóként. A neuropeptid Y egy jelátviteli molekula, amely segíti az agyat a különféle jelzések feldolgozásában. Ha az éhség vagy a félelem kap elsőbbséget, a már említett Y1 receptorokra hatva gyengíti a fájdalomérzetet.

„Olyan, mintha az agyunkban lenne egy kapcsoló” – mondta Goldstein.

Amikor éhséggel, fenyegető helyzettel, vagy teszem azt, egy ragadozóval nézünk szembe, nem engedhetjük meg magunknak, hogy a krónikus fájdalom elvonja a figyelmünket.

A kutatás nyomán az Y1 receptor idegi aktivitását a krónikus fájdalom biomarkereként tudják használni, ami új gyógyszerek fejlesztéséhez és kezelési lehetőségekhez vezet.

„Ma a betegek sebészekhez vagy neurológusokhoz fordulnak, mivel tartós fájdalmat tapasztalnak annak ellenére, hogy nincs kimutatható sérülésük” – mondja Betley. „Kutatásunk megmutatta, a fájdalmat nem feltétlenül a sérülésnél lévő idegek, hanem az agyban található, mögöttes idegi áramkörök okozzák. Ha ezeket az idegsejteket meg tudjuk célozni, az teljesen új kezelési lehetőségeket nyit meg.”

Továbbá igazolták, hogy az

olyan viselkedési beavatkozások, mint például a testmozgás, a meditálás vagy a kognitív viselkedésterápia, képesek befolyásolni a fájdalmat okozó idegi áramköröket, és csökkenteni a fájdalmat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.