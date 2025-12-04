„Leszúrom az anyádat, ha elárulod, mit tettem!” – ezzel zsarolta az unokáját a nagyapa

A férfit a volt élettársa fogadta be 2023-ban, ezért éltek együtt a 2012 novemberében született közös unokájukkal. A férfi kihasználva, hogy a kislány megkedvelte őt, több alkalommal, részben erőszakkal szexuális cselekményt végzett vele, és előfordult az is, hogy saját szexuális életéről trágár szavakkal mesélt a 11 éves gyermeknek.

Azzal fenyegette meg a gyereket, ha elmondja a történteket, leszúrja az anyját és a nagymamáját.

Miután 2023 decemberében a vádlott elköltözött, a sértett mégis elmondta a nagymamájának, mi történt, aki feljelentést tett. A vádlott elmenekült, tavaly júniusban fogták el.