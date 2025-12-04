Rendkívüli

Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

bűncselekménynagyapaerőszak

„Leszúrom az anyádat, ha elárulod, mit tettem!” – ezzel zsarolta az unokáját a nagyapa

Ritka gátlástalan volt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI
2025. 12. 04. 13:52
gyermek, kéz, pedofil, abuse
illusztráció Forrás: Pexels
Sikeresen indítványozta a büntetés súlyosítását a Győri Fellebbviteli Főügyészség abban az ügyben, amelyben a nagyapa az unokája szexuálisan bántalmazta – közölték.

A férfit a volt élettársa fogadta be 2023-ban, ezért éltek együtt a 2012 novemberében született közös unokájukkal. A férfi kihasználva, hogy a kislány megkedvelte őt, több alkalommal, részben erőszakkal szexuális cselekményt végzett vele, és előfordult az is, hogy saját szexuális életéről trágár szavakkal mesélt a 11 éves gyermeknek.

Azzal fenyegette meg a gyereket, ha elmondja a történteket, leszúrja az anyját és a nagymamáját.

Miután 2023 decemberében a vádlott elköltözött, a sértett mégis elmondta a nagymamájának, mi történt, aki feljelentést tett. A vádlott elmenekült, tavaly júniusban fogták el.

A vádlott cselekménye miatt a gyermek személyisége súlyosan károsodott. A Tatabányai Törvényszék a vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt 10 év fegyházbüntetésre ítélte, és végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla a határozatában egyetértett az ügyészséggel: a többszörösen büntetett előéletű vádlott gátlástalanul követte el a bűncselekményt, a sértett életében komoly károkat okozott, ezért a büntetést 12 évre felemelte.

 

