Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

Újabb kínai autómárka érkezik Magyarországra

Nálunk is megkezdődik a felső polcos Xpeng forgalmazása. Íme, az első szalon nyitási időpontja és az árak.

2025. 12. 04. 13:02
Fotó: Xpeng
Idén ősszel jelentette be a magyar AutoWallis és a portugál Salvador Caetano csoport, hogy régiónkban (Magyarország, Szlovénia és Horvátország) elnyerte a 2014-ben alapított, a mesterséges intelligencia alkalmazásában élen járó Xpeng villanyautó-márka importőri jogait. Korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk a kezdetben a G6 terepkupéból és G9 luxus SUV-ból álló modellpaletta, illetve a vállalat összes fontos adatáról, most pedig a forgalmazásról derültek ki újabb részletek. Eszerint ez első két szalon Ljubjanában, illetve Budapesten nyitja meg kapuit, várhatóan 2016 januárban, „legmagasabb szintű szolgáltatásokat és ügyfélközpontúságot” ígérve. Természetesen tesztvezetésre is lesz lehetőség; már árlista is elérhető a képviselet honlapján: a G6 17,99, a G9 pedig 24,19 millió forinttól indul.  


 

