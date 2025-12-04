Idén ősszel jelentette be a magyar AutoWallis és a portugál Salvador Caetano csoport, hogy régiónkban (Magyarország, Szlovénia és Horvátország) elnyerte a 2014-ben alapított, a mesterséges intelligencia alkalmazásában élen járó Xpeng villanyautó-márka importőri jogait. Korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk a kezdetben a G6 terepkupéból és G9 luxus SUV-ból álló modellpaletta, illetve a vállalat összes fontos adatáról, most pedig a forgalmazásról derültek ki újabb részletek. Eszerint ez első két szalon Ljubjanában, illetve Budapesten nyitja meg kapuit, várhatóan 2016 januárban, „legmagasabb szintű szolgáltatásokat és ügyfélközpontúságot” ígérve. Természetesen tesztvezetésre is lesz lehetőség; már árlista is elérhető a képviselet honlapján: a G6 17,99, a G9 pedig 24,19 millió forinttól indul.
Újabb kínai autómárka érkezik Magyarországra
Nálunk is megkezdődik a felső polcos Xpeng forgalmazása. Íme, az első szalon nyitási időpontja és az árak.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Háromszor annyival ment, mint szabályos lett volna, egy vagyont fizethet a tabi gyorshajtó
Ráadásul a 35 éves férfi a helyszínen nem ismerte be a tettét.
Ennél szebb autót nehéz elképzelni: értő kezekben támadt fel az első generációs Honda NSX
A Pininfarina tervezőstúdió a japán gyártó motorsportpartnerével fogott össze a restomod elkészítésére.
Áldozata barátnője a kocsijára vetette magát, de így is a gázba taposott a soproni verőember + videó
Csak száz méter után állt meg, hogy az ablaktörlőbe kapaszkodó, ijedt nő lemászhasson a motorháztetőről.
Parkolóhelyért zajlott ádáz harc a tatabányai mélygarázsban + videó
A karácsonyi rohanás miatt adódhatott nézeteltérés egy idős férfi és két középkorú nő között.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Háromszor annyival ment, mint szabályos lett volna, egy vagyont fizethet a tabi gyorshajtó
Ráadásul a 35 éves férfi a helyszínen nem ismerte be a tettét.
Ennél szebb autót nehéz elképzelni: értő kezekben támadt fel az első generációs Honda NSX
A Pininfarina tervezőstúdió a japán gyártó motorsportpartnerével fogott össze a restomod elkészítésére.
Áldozata barátnője a kocsijára vetette magát, de így is a gázba taposott a soproni verőember + videó
Csak száz méter után állt meg, hogy az ablaktörlőbe kapaszkodó, ijedt nő lemászhasson a motorháztetőről.
Parkolóhelyért zajlott ádáz harc a tatabányai mélygarázsban + videó
A karácsonyi rohanás miatt adódhatott nézeteltérés egy idős férfi és két középkorú nő között.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!