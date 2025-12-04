Súlyos kérdést feszeget a dánok sztárja a kézilabda-világbajnokságon

Rendkívüli

A dán válogatott négy győzelemmel, gyakorlatilag nulla izgalommal menetel a női kézi vb-n. A legutóbbi, Szenegál elleni 14 gólos siker után meglepő nyilatkozatokat tettek a játékosok és a szövetségi kapitány is beállt a sorba. A harmadik ízben megrendezett 32 csapatos vb kapcsán továbbra is nagy kérdés, hogy ennek mikor lesz látható eredménye a sportágra nézve.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 12:21
Anne Mette Hansen szóvá tette a dánok újabb kiütéses győzelme után, hogy mivel jár a 32 csapatos női kézi-vb Fotó: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
A mostani a harmadik olyan női kézilabda-világbajnokság, amikor 32 csapat szerepel a tornán. 2021 és 2023 után a 2025-ös német–holland rendezésű tornán is vita tárgya, hogy szükség van-e ennyi válogatottra a tornán. Mert az jól látszik, hogy a világelit nagyon ellépett a többi országtól – és akkor még ezenfelül van Norvégia –, így eredmény szempontjából hatalmas különbségű mérkőzéseket rendeznek nemcsak a csoportkörben, hanem még a középdöntőben is. A dánok sztárja, a 31 éves, jelenleg a CSM Bucuresti balátlövője, Anne Matte Hansen ezt a kérdést boncolgatta, miután a dánok 40-26-ra legyőzték Szenegált a magyarokat is felsorakoztató középdöntős csoportban.

A női kézi-vb-n a dánok Szenegált is nagyon könnyedén elintézték
A női kézi-vb-n a dánok Szenegált is nagyon könnyedén elintézték  Fotó: IHF

Női kézi-vb: a dánok még szoros meccset sem játszottak

Az Európa-bajnoki ezüstérmes dánok a norvégok mellett a torna egyik nagy esélyesei, és idáig egyik ellenfélnek sem adtak esélyt. Átlagosan 12 góllal nyeri a meccseit Helle Thomsen válogatottja. A dánok a legszorosabb meccsüket szerdán a mieinktől vereséget szenvedő románokkal játszották még hétfőn a csoportkörben, de ott is nyolc góllal nyertek. 

A dánok mérkőzései idáig a 2025-ös világbajnokságon:

  • Dánia–Japán 36-19
  • Dánia–Horvátország 35-24
  • Dánia–Románia 39-31
  • Dánia–Szenegál 40-26

A 32 csapatos világbajnokság átka

A kibővített vb-ről és a nagy arányú különbségről kérdezték Hansent a dán újságírók szerdán.

Megértem, hogy a szövetség szeretné népszerűsíteni a sportot, ennek én is örülök. De be kell látni, hogy nagyon nagy a távolság a legalsó és a középső szintű csapatok között, talán jelen helyzetben túl nagy is  a különbség, ami szerintem nagyon szomorú

 – nyilatkozta Hansen . A hat évig a Győrt erősítő játékos szavaival pedig a szövetségi kapitány is egyetértett. – Ez egy örök vita. Ha a cél a sport népszerűsítése, akkor jó, hogy több nemzet vesz részt. Talán túl sok így a mérkőzés, de ezt le kell nyelni. Egyik napról a másikra nem lehet a sportágat megváltoztatni – mondta Helle Thomsen. Azt mi, magyarok is megtapasztaltuk a mostani torán, hogy milyen egy olyan ország ellen játszani, ahol a kézilabdának gyakorlatilag semmilyen hagyománya nincs. Golovin Vlagyimir együttese a hidzsábban pályára lépő Irán ellen 47-13-ra nyert a csoportkörben. Ez még egy edzőmeccsnek sem felelt meg…

A német női kézilabda-válogatott meccsein telt ház van Dortmundban a világbajnokságon
A német női kézilabda-válogatott meccsein telt ház van Dortmundban a világbajnokságon  Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Hol vannak a nézők?

A dán válogatottat megszólaltató bt.dk a cikkében még megemlíti, hogy a kibővített torna másik velejárója, hogy sokáig nagy rangadókat csak elvétve rendeznek – például szerdán a norvég–svédet, noha annak a vége is kiütés lett –, ez pedig a nézőszámon is meglátszik. A hollandiai Rotterdamban játssza középdöntős meccseit a dán és a magyar csapat is, szerdán azonban a 9000 fős csarnokban még félházat is túlzás lenne mondani. Persze a két hazai válogatott, a németek és a hollandok meccsein telt ház van Rotterdamban és Dortmundban. 

Lenézik az ellenfeleiket a dánok?

A dánok részéről egyébként az ominózus Szenegál elleni meccs után az Esbjergnél játszó Line Haugsted amiatt fakadt ki, hogy az afrikai csapat milyen unalmas kézilabdát játszik. Ahogy azt az Origo megírta, a dán TV2 stúdiójában szakértő, a Silkeborgból visszavonuló irányító Sofie Baek nemcsak a szenegáliakat alázta meg, hanem burkoltan a magyaroknak is odaszúrt. Baek elmondta, hogy a negyeddöntőbe gyakorlatilag úgy juthatnak be, hogy nehéz meccsük nem is volt – ez alól remélhetőleg a vasárnapi, vélhetően a csoportelsőségről döntő magyar–dán kivételt fog képezni.

