Súlyos kérdést feszeget a dánok sztárja a kézilabda-világbajnokságon

A mostani a harmadik olyan női kézilabda-világbajnokság, amikor 32 csapat szerepel a tornán. 2021 és 2023 után a 2025-ös német–holland rendezésű tornán is vita tárgya, hogy szükség van-e ennyi válogatottra a tornán. Mert az jól látszik, hogy a világelit nagyon ellépett a többi országtól – és akkor még ezenfelül van Norvégia –, így eredmény szempontjából hatalmas különbségű mérkőzéseket rendeznek nemcsak a csoportkörben, hanem még a középdöntőben is. A dánok sztárja, a 31 éves, jelenleg a CSM Bucuresti balátlövője, Anne Matte Hansen ezt a kérdést boncolgatta, miután a dánok 40-26-ra legyőzték Szenegált a magyarokat is felsorakoztató középdöntős csoportban.

Női kézi-vb: a dánok még szoros meccset sem játszottak

Az Európa-bajnoki ezüstérmes dánok a norvégok mellett a torna egyik nagy esélyesei, és idáig egyik ellenfélnek sem adtak esélyt. Átlagosan 12 góllal nyeri a meccseit Helle Thomsen válogatottja. A dánok a legszorosabb meccsüket szerdán a mieinktől vereséget szenvedő románokkal játszották még hétfőn a csoportkörben, de ott is nyolc góllal nyertek.

A dánok mérkőzései idáig a 2025-ös világbajnokságon:

Dánia–Japán 36-19

Dánia–Horvátország 35-24

Dánia–Románia 39-31

Dánia–Szenegál 40-26

A 32 csapatos világbajnokság átka

A kibővített vb-ről és a nagy arányú különbségről kérdezték Hansent a dán újságírók szerdán.

Megértem, hogy a szövetség szeretné népszerűsíteni a sportot, ennek én is örülök. De be kell látni, hogy nagyon nagy a távolság a legalsó és a középső szintű csapatok között, talán jelen helyzetben túl nagy is a különbség, ami szerintem nagyon szomorú

– nyilatkozta Hansen . A hat évig a Győrt erősítő játékos szavaival pedig a szövetségi kapitány is egyetértett. – Ez egy örök vita. Ha a cél a sport népszerűsítése, akkor jó, hogy több nemzet vesz részt. Talán túl sok így a mérkőzés, de ezt le kell nyelni. Egyik napról a másikra nem lehet a sportágat megváltoztatni – mondta Helle Thomsen. Azt mi, magyarok is megtapasztaltuk a mostani torán, hogy milyen egy olyan ország ellen játszani, ahol a kézilabdának gyakorlatilag semmilyen hagyománya nincs. Golovin Vlagyimir együttese a hidzsábban pályára lépő Irán ellen 47-13-ra nyert a csoportkörben. Ez még egy edzőmeccsnek sem felelt meg…