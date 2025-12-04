Gyászol a magyar kézilabda: elhunyt az ország egykori legjobbja, a Veszprém bajnoka

Ötvenkét éves korában elhunyt Mohácsi Árpád – adta hírül a Veszprém kézilabdacsapatának hivatalos Facebook-oldala csütörtök délelőtt. Az átlövő a 2002/03-as idényben erősítette az akkor Fotex KC Veszprém néven szereplő együttest, amellyel bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert, és 15 góllal járult hozzá a sikerekhez.

Mohácsi Árpád az év kézilabdázója is volt Magyarországon, elhunyt a Veszprém bajnoka. Fotó: Facebook / Veszprém

Mohácsi Árpád 77-szer szerepelt a magyar kézilabda-válogatottban, 2000-ben pedig az év magyar férfi kézilabdázójának is megválasztották, amikor a nőknél Radulovics Bojana volt az ország legjobbja mellette.

„Pályafutása, sportemberi hozzáállása és személyisége egyaránt maradandó nyomot hagyott a hazai kézilabdázásban” – írta Mohácsi Árpádról a Vehir.hu.

Éles József is gyászolja a barátját

A magyar kézilabdázás korszakos klasszisa, a korábbi világválogatott Éles József is elbúcsúzott korábbi csapattársától.

„Ég veled barátom… Velünk maradsz örökre!” – írta Éles József a közösségi oldalán.

Mohácsi Árpád, vagy ahogy sokan ismerték, „Moha”, háromszor volt magyar, egyszer pedig görög gólkirály. 2012-ben megválasztották a XX. század békéscsabai kézilabdázójának. Az utóbbi években visszavonultan élt gyerekkori falujában, az azóta már várossá fejlődött Újkígyóson, és vízóra-leolvasóként is dolgozott.