A Liverpooltól távozó sztár újabb mélyütést kapott a Real Madridnál

A Real Madrid szerdán Kylian Mbappé vezérletével – két gól és egy gólpassz – 3-0-ra nyert az Athletic Bilbao otthonában a La Liga 19. fordulójából előre hozott mérkőzésen. Az összecsapást a januárban Szaúd-Arábiában sorra kerülő spanyol Szuperkupa miatt játszották le december első hetében, így a Real továbbra is egy ponttal van lemaradva a kedden a másik előrehozott meccsen az Atlético Madridot legyőző Barcelonától. A királyi gárda győzelme azonban vezéráldozattal járt. A nyáron a Liverpooltól érkező Trent Alexander-Arnoldot az 55. percben kellett lecserélni.

Szerdán megsérült Trent Alexander-Arnold a Real Madrid legutóbbi bajnokiján Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

A Real Madrid színeiben a legjobb meccsét játszotta, majd megsérült

A 27 éves angol jobbhátvéd a nyolcadik percben gólpasszt adott Mbappénak, igaz, a franciáé az érdem, miután a félpályától cipelte a labdát, majd a tizenhatos sarkáról rúgta ki a hosszút. A második Real-gólban is benne volt Trent, ezúttal egy jobb oldali beadással jelentkezett, amit Mbappé fejelt vissza honfitársának, Eduardo Camavingának. A baj aztán a második félidő elején bekövetkezett. A jobb-bekk leült a földre, s cserét kért.

Az angol játékosnak a bal combközelítő izma húzódhatott meg. A Real Madrid csütörtökön közleményt is kiadott, amelyben megerősítette a sérülést, és a legfrissebb beszámolók szerint kéthónapos kihagyás vár a játékosra.

A spanyol AS megjegyzi, hogy Trent eddig hányatott Real Madrid-pályafutásában a szerdai teljesítmény volt a legjobb, ettől pedig még fájóbb a szerencsétlen sérülés.

Xabi Alonso vezetőedzőnek nem volt egyszerű döntés, hogy kit hozzon be Trent helyett, ugyanis Daniel Carvajal továbbra is sérült, így kényszerből a középső hátvéd Raúl Asencio lépett pályára, aki szintén egy kisebb sérülésből tért vissza. Alonso pedig a 69. percben már végképp a fejét fogta, amikor Camavingát is sérülés miatt kellett lecserélnie.