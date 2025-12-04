Rendkívüli

Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

Trent Alexander-Arnoldla ligaAthletic BilbaoReal Madrid

A Liverpooltól távozó sztár újabb mélyütést kapott a Real Madridnál

A Real Madrid jobbhátvédje, Trent Alexander-Arnold az Athletic Bilbao elleni meccsen sérült meg, a legfrissebb hírek szerint 2026. februárjáig már nem is léphet pályára. A Real Madrid nyári nagy igazolása idáig nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, ugyanis szinte a teljes szeptembert és októbert is kiülte már sérülés miatt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 12:59
Trent Alexander-Arnold ismét sérülés miatt kénytelen legalább heteket kihagyni
Trent Alexander-Arnold ismét sérülés miatt kénytelen legalább heteket kihagyni Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Real Madrid szerdán Kylian Mbappé vezérletével – két gól és egy gólpassz – 3-0-ra nyert az Athletic Bilbao otthonában a La Liga 19. fordulójából előre hozott mérkőzésen. Az összecsapást a januárban Szaúd-Arábiában sorra kerülő spanyol Szuperkupa miatt játszották le december első hetében, így a Real továbbra is egy ponttal van lemaradva a kedden a másik előrehozott meccsen az Atlético Madridot legyőző Barcelonától. A királyi gárda győzelme azonban vezéráldozattal járt. A nyáron a Liverpooltól érkező Trent Alexander-Arnoldot az 55. percben kellett lecserélni.

Szerdán megsérült Trent Alexander-Arnold a Real Madrid legutóbbi bajnokiján
Szerdán megsérült Trent Alexander-Arnold a Real Madrid legutóbbi bajnokiján  Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

A Real Madrid színeiben a legjobb meccsét játszotta, majd megsérült

A 27 éves angol jobbhátvéd a nyolcadik percben gólpasszt adott Mbappénak, igaz, a franciáé az érdem, miután a félpályától cipelte a labdát, majd a tizenhatos sarkáról rúgta ki a hosszút. A második Real-gólban is benne volt Trent, ezúttal egy jobb oldali beadással jelentkezett, amit Mbappé fejelt vissza honfitársának, Eduardo Camavingának. A baj aztán a második félidő elején bekövetkezett. A jobb-bekk leült a földre, s cserét kért. 

Az angol játékosnak a bal combközelítő izma húzódhatott meg. A Real Madrid csütörtökön közleményt is kiadott, amelyben megerősítette a sérülést, és a legfrissebb beszámolók szerint kéthónapos kihagyás vár a játékosra.

A spanyol AS megjegyzi, hogy Trent eddig hányatott Real Madrid-pályafutásában a szerdai teljesítmény volt a legjobb, ettől pedig még fájóbb a szerencsétlen sérülés.

Xabi Alonso vezetőedzőnek nem volt egyszerű döntés, hogy kit hozzon be Trent helyett, ugyanis Daniel Carvajal továbbra is sérült, így kényszerből a középső hátvéd Raúl Asencio lépett pályára, aki szintén egy kisebb sérülésből tért vissza. Alonso pedig a 69. percben már végképp a fejét fogta, amikor Camavingát is sérülés miatt kellett lecserélnie. 

Trent Alexander-Arnold keserű sorsa az idényben

Nyáron nagy port vert fel, hogy a 27 éves védő gyerekkori klubját, a Liverpoolt otthagyta, és nem hosszabbította meg a szerződését a Vörösökkel. Trent novemberben, amikor a Real színeiben pályára lépett az Anfielden, hatalmas füttyszót kapott, emellett a stadion mellett található falfestményét vandálok gyalázták meg. Az volt egyébként az a meccs, amelyiken az angol visszatért a combhajlító-sérüléséből, amit még szeptemberi, Olympique Marseille elleni Bajnokok Ligája-meccsen szenvedett el. Trent Alexander-Arnold idáig mindössze 11 meccsen tudott játszani a királyi gárdánál a mostani idényben. Sérülés miatt eddig hét találkozót hagyott ki, ha a hírek igazak, és 2025-ben már nem játszhat, akkor a naptári év végére több Real-meccset fog kihagyni, mint amennyin pályára lép.

Trent számára ez azért is fájó, mert mostanra az angol válogatott kezdőjéből is egyértelműen kiszorult Thomas Tuchelnél, így – ha egészséges lesz – a helye is kérdéses a jövő nyári világbajnokságon. 

A megunhatatlan La Liga! 
A spanyol bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid párharca most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A La Liga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés egy futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a La Liga varázsát! 
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu