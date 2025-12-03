Aranylabda? Simeone nem is érti, mi történt a Barcelona játékosával

– Jól kezdtünk, de aztán középen sok gondot okoztak nekünk. A második félidőben a Barcelona kezdett jobban, aztán húsz perc után mi vettük át az irányítást. Ezt nem tudtuk eredményre váltani, de tetszett a csapat. Nyugodt és elégedett vagyok a teljesítmény miatt – fogalmazott a vereség után Simeone, akinek csapata hiába vezetett, pont nélkül távozott Barcelonából.

Simeone szerint nem Lamine Yamal, hanem Raphinha a legjobb

Az argentin szakember különösen Raphinhát, a katalánok első góljának szerzőjét emelte ki a győztes csapatból.

– Elképesztő játékos, bárhol képes játszani: szélsőként, középpályásként, csatárként, még szélsőhátvédként is. Gólokat lő, gólpasszokat ad, letámad és fut.

Nem is értem, hogyhogy nem nyerte meg az Aranylabdát. Én egyértelműen őt választottam volna

– dicsérte Raphinhát Simeone.

Az argentin nyilatkozata Lamine Yamalnak fájhat, aki úgy érezte, hogy ő érdemelte volna meg az Aranylabdát, Simeone szerint még a klubján belül is akad nála jobb. Érdekesség, hogy az Eredmények.com adatalapú osztályzatai alapján Raphinha és Yamal hasonló teljesítményt nyújtott (7,9) az Atlético ellen.

Mi lesz a Barcelona sérültjeivel?

A Barcelona két legjobbja ugyanitt Dani Olmo (8,6) és Pedri (8,5) volt, viszont mindkettejüket le kellett cserélnie Hansi Flicknek. A német szakember a mérkőzés után elárulta, hogy a fáradt Pedrit csak pihentetni akarta, Dani Olmo viszont a válla miatt legközelebb csak 2026-ban léphet pályára.