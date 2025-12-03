A haját vesztő Guardiola eddig hitte azt, hogy Haalandék tisztelik őt

A góllövőlistát már 15 találattal vezető Erling Haaland a 111. mérkőzésén a századik gólját ünnepelhette az angol élvonalban, ezzel a két gólpasszt is adó norvég csatár rekordot döntött, ilyen gyorsan ugyanis még senki nem jutott el a százas álomhatárig. A győzelmével a Manchester City megerősítette második helyét a Premier League tabelláján, Pep Guardiola vezetőedző mégis dühösen értékelt, hiszen csapata 5-1-es vezetés után magára engedte a Fulhamet: húsz perc alatt további három gólt kapott.

Erling Haaland egy góllal és két gólpasszal segítette győzelemhez a Manchester City csapatát, Pep Guardiola mégis csak miatta lehetett igazán boldog (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Guardiola nem érti a Manchester City összeomlását

– Önök talán élvezték, de nekem a hajam is kihullott – kezdte humorosan a nyilatkozatát az egyébként kopasz Guardiola, ám ezután mérgesebben folytatta. –

Eddig azt hittem, a játékosok tisztelnek, és örülnek, hogy velem dolgozhatnak…

Ez a Premier League. Tudom, hogy meg fogják kérdezni, mi történt, de nincs válaszom. Képtelen voltam élvezni így a mérkőzést – jegyezte meg a katalán tréner, aki hozzátette, a kapott góloknál súlyos védelmi hibákat követett el a csapata.

Erling Haaland erre örökké emlékezni fog

Pep Guardiola kitért az általa őrületesnek nevezett Erling Haaland teljesítményére is, akiről az érkezésekor nem hitte volna, hogy az angol bajnokságban is ennyire gólerős lesz. A 25 éves norvég támadó maga is megszólalt a rekorddöntése után: – Természetesen sokat jelent nekem mindez.

Száz gólt szerezni a Premier League-ben a City színeiben természetesen olyan dolog, amit szerettem volna elérni, amikor idejöttem, de hogy ilyen gyorsan sikerül, arra nem számítottam.

Most, hogy megtörtént, nagyon büszke vagyok, ez hatalmas dolog. Azt hiszem, a pályafutásom után, amikor majd visszatekintek erre, ez a mérkőzés óriási pillanat lesz, és egy olyan meccs, amire életem végéig emlékezni fogok – mondta.

A Manchester City szombaton a Sunderlandet fogadja, mielőtt jövő héten a Real Madrid otthonában folytatja a Bajnokok Ligája alapszakaszát.