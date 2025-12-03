Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Manchester CityPep GuardiolaPremier LeagueErling Haaland

A haját vesztő Guardiola eddig hitte azt, hogy Haalandék tisztelik őt

Az angol labdarúgó-bajnokság 14., hétközi fordulójának kedd esti mérkőzésén a Manchester City 5-4-re nyert a Fulham otthonában. Pep Guardiola együttese Erling Haaland rekorddöntésének is köszönhetően már 5-1-re is vezetett, ám ezután összeomlott és a pontvesztéshez is közel volt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 7:00
Erling Haaland (balra) és Pep Guardiola szóváltása a Manchester City győzelme után
Erling Haaland (balra) és Pep Guardiola is megszólalt a Manchester City kilencgólos mérkőzése után (Fotó: AFP/Oli Scarff)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A góllövőlistát már 15 találattal vezető Erling Haaland a 111. mérkőzésén a századik gólját ünnepelhette az angol élvonalban, ezzel a két gólpasszt is adó norvég csatár rekordot döntött, ilyen gyorsan ugyanis még senki nem jutott el a százas álomhatárig. A győzelmével a Manchester City megerősítette második helyét a Premier League tabelláján, Pep Guardiola vezetőedző mégis dühösen értékelt, hiszen csapata 5-1-es vezetés után magára engedte a Fulhamet: húsz perc alatt további három gólt kapott.

Erling Haaland egy góllal és két gólpasszal segítette győzelemhez a Manchester City csapatát, Pep Guardiola mégis csak miatta lehetett igazán boldog
Erling Haaland egy góllal és két gólpasszal segítette győzelemhez a Manchester City csapatát, Pep Guardiola mégis csak miatta lehetett igazán boldog (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Guardiola nem érti a Manchester City összeomlását

– Önök talán élvezték, de nekem a hajam is kihullott – kezdte humorosan a nyilatkozatát az egyébként kopasz Guardiola, ám ezután mérgesebben folytatta. – 

Eddig azt hittem, a játékosok tisztelnek, és örülnek, hogy velem dolgozhatnak…

Ez a Premier League. Tudom, hogy meg fogják kérdezni, mi történt, de nincs válaszom. Képtelen voltam élvezni így a mérkőzést – jegyezte meg a katalán tréner, aki hozzátette, a kapott góloknál súlyos védelmi hibákat követett el a csapata.

Erling Haaland erre örökké emlékezni fog

Pep Guardiola kitért az általa őrületesnek nevezett Erling Haaland teljesítményére is, akiről az érkezésekor nem hitte volna, hogy az angol bajnokságban is ennyire gólerős lesz. A 25 éves norvég támadó maga is megszólalt a rekorddöntése után: – Természetesen sokat jelent nekem mindez. 

Száz gólt szerezni a Premier League-ben a City színeiben természetesen olyan dolog, amit szerettem volna elérni, amikor idejöttem, de hogy ilyen gyorsan sikerül, arra nem számítottam.

Most, hogy megtörtént, nagyon büszke vagyok, ez hatalmas dolog. Azt hiszem, a pályafutásom után, amikor majd visszatekintek erre, ez a mérkőzés óriási pillanat lesz, és egy olyan meccs, amire életem végéig emlékezni fogok – mondta.

A Manchester City szombaton a Sunderlandet fogadja, mielőtt jövő héten a Real Madrid otthonában folytatja a Bajnokok Ligája alapszakaszát.

Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekDon-kanyar

Birodalmi tempó és a keleti frontvonal

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Szerveztek már nekünk német kezdeményezésű Európa-projektet, a Don-kanyar túrát. Ismerjük a végét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu