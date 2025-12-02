Tovább tart a történelmi sorozat – Haaland kilencgólos meccsen döntötte meg a PL-legenda rekordját

Különleges rekordra készült a Manchesterben Cityben futballozó Erling Haaland, aki a legutóbbi két bajnokin gólképtelen maradt, a Fulham ellen azonban mindenképpen meg akarta szereznie azt a találatot, amely századossá teszi őt a Premier League-ben.

A Fulham játékosai nem bírtak Haalanddal (Fotó: Ben Stanstall/AFP)

Haaland történelmet írt

Nos, erre végül nem kellett sokat várni kedd este, a norvég klasszis már a 17. percben bevette Bernd Leno kapuját, megszerezve a hőn áhított 100. gólját az angol élvonalban. Haalandnak ezzel a 35 futballista lett, aki elérte ezt a számot, ugyanakkor neki mindössze 111 mérkőzésre volt szüksége, s ezzel megdöntötte Alan Shearer (124 meccs) rekordját.

A vendégek ezután sem vettek vissza, a 44. percben már 3-0-ra vezettek, a Fulham erejéből csak a szépítésre futotta az első félidő ráadásában. A fordulás után nem kellet sok, hogy elhúzzon 5-1-re a City – Haaland a gólja mellett kiosztotta a második gólpasszát –, a hazaiak azonban még ekkor sem adták fel, és a 78. percben felzárkóztak 5-4-re. A végjátékban a Fulham mindent megtett a bravúros egyenlítésért, de az újabb gól már nem jött össze, az utolsó pillanatokban Josko Gvardiol menteni tudott a gólvonalról.

A Manchester City minden sorozatot figyelembe véve egymás után a 19. tétmeccsét nyerte meg a Fulham ellen, ilyen hosszú szériája egy adott ellenféllel szemben egyetlen másik csapatnak sincs az angol labdarúgásban. Pep Guardiola együttese két pontra megközelítette a listavezető Arsenalt, amely szerdán lép pályára a Brentford ellen.