Premier LeagueManchester CityErling HaalandFulham

Tovább tart a történelmi sorozat – Haaland kilencgólos meccsen döntötte meg a PL-legenda rekordját

Kilencedik sikerét aratta a Premier League 2025–2026-os idényében a Manchester City, amely 5-4-ra nyert a Fulham otthonában a 14. forduló keddi játéknapján. A manchesteriek hőse a gólja mellett két gólpasszt jegyző Erling Haaland volt, aki megszerezte 100. találatát az angol élvonalban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 22:28
Erling Haaland megszerezte 100. gólját a Premier League-ben Fotó: Ben Stansall Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különleges rekordra készült a Manchesterben Cityben futballozó Erling Haaland, aki a legutóbbi két bajnokin gólképtelen maradt, a Fulham ellen azonban mindenképpen meg akarta szereznie azt a találatot, amely századossá teszi őt a Premier League-ben.

A Fulham játékosai nem bírtak Haalanddal
A Fulham játékosai nem bírtak Haalanddal (Fotó: Ben Stanstall/AFP)

Haaland történelmet írt

Nos, erre végül nem kellett sokat várni kedd este, a norvég klasszis már a 17. percben bevette Bernd Leno kapuját, megszerezve a hőn áhított 100. gólját az angol élvonalban. Haalandnak ezzel a 35 futballista lett, aki elérte ezt a számot, ugyanakkor neki mindössze 111 mérkőzésre volt szüksége, s ezzel megdöntötte Alan Shearer (124 meccs) rekordját.

A vendégek ezután sem vettek vissza, a 44. percben már 3-0-ra vezettek, a Fulham erejéből csak a szépítésre futotta az első félidő ráadásában. A fordulás után nem kellet sok, hogy elhúzzon 5-1-re a City – Haaland a gólja mellett kiosztotta a második gólpasszát –, a hazaiak azonban még ekkor sem adták fel, és a 78. percben felzárkóztak 5-4-re. A végjátékban a Fulham mindent megtett a bravúros egyenlítésért, de az újabb gól már nem jött össze, az utolsó pillanatokban Josko Gvardiol menteni tudott a gólvonalról.

A Manchester City minden sorozatot figyelembe véve egymás után a 19. tétmeccsét nyerte meg a Fulham ellen, ilyen hosszú szériája egy adott ellenféllel szemben egyetlen másik csapatnak sincs az angol labdarúgásban. Pep Guardiola együttese két pontra megközelítette a listavezető Arsenalt, amely szerdán lép pályára a Brentford ellen.

PREMIER LEAGUE, 14. FORDULÓ:

Bournemouth–Everton 0-1 (0-0)
Fulham–Manchester City 4-5 (1-3)
Newcastle United–Tottenham 2-2 (0-0)

Szerdai program:
Arsenal–Brentford 20.30 (Tv: Match4)
Brighton–Aston Villa 20.30
Burnley–Crystal Palace 20.30
Wolverhampton–Nottingham Forest 20.30
Leeds United–Chelsea 21.15 (Tv: Spíler2)
Liverpool–Sunderland 21.15 (Tv: Spíler1)

Csütörtöki program:
Manchester United–West Ham United 21.00 (Tv: Spíler1)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

 

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrendőrség

Gondoltad volna?

Bayer Zsolt avatarja

Gondoltad volna, hogy 2025 (mindjárt 2026) évvel Jézus után ismét keresztényüldözés lesz szerte a „keresztény” Európában?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu