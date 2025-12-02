Atlético MadridBarcelonala ligaRaphinha

A Barcelona hőse lett a rangadón, majd fájdalmas arccal terült el a földön

A Barcelona hazai pályán fordított, és 3-1-re legyőzte az Atlético Madridot a La Liga 19. fordulójából előrehozott meccsen. A Barca győztes gólját Dani Olmo szerezte a 65. percben, csakhogy a lövésbe belesérült a spanyol középpályás. A Barcelona–Atlético Madrid rangadó után négy ponttal elléptek a hazaiak a szerdán pályára lépő Real Madridtól.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 23:03
Dani Olmo gólt szerzett, majd egyből le kellett cserélni a Barcelona–Atlético Madrid rangadón
Dani Olmo gólt szerzett, majd egyből le kellett cserélni a Barcelona–Atlético Madrid rangadón Fotó: JOSEP LAGO Forrás: AFP
Jobban idáig nem is sikerülhetett volna a Barcelona visszatérése a Camp Nouba. Hansi Flick együttese az Athletic Bilbaót 4-0-ra, az Alavést pedig 3-1-re győzte le, és a Real Madrid sorozatos botlásai miatt már az első helyen áll a La Ligában. A Barcelona–Atlético Madrid rangadót eredetileg január 10-én rendezték volna, csakhogy mindkét csapat érintett a spanyol Szuperkupa négyes döntőjében, így előrehozták a találkozót – ahogy a másik két érintett, a Real Madrid és a Bilbao esetében is, ez a két csapat szerdán 19 órakor játszik egymás ellen a bajnokságban.

A Barcelona–Atlético Madrid rangadón egy-egy gól született az első félidőben, a hazaiak részéről Raphinha egyenlített
A Barcelona–Atlético Madrid rangadón egy-egy gól született az első félidőben, a hazaiak részéről Raphinha egyenlített  Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Barcelona–Atlético Madrid: nem sokáig örülhettek a vendégek

Az Atlético legendás edzője, Diego Simeone a 14. percben még bosszús volt, mert az amerikai Johnny Cardosót sérülés miatt le kellett cserélnie a középpályáról, öt perccel később már Simeone a stábtagokkal ünnepelhetett. A nyáron érkező Álex Baena kapott tökéletes kiugratást, aki egyedül vezethette a labdát Joan Garcíára, 

majd Baena bokából gyönyörűen ellőtte a labdát a kapus mellett. A Barca lestaktikája ismét csődöt mondott, ezúttal a kényszerből belső hátvéd Gerard Martín mérte el, 0-1.

Az öröm sokáig azonban nem tartott. A 26. percben a sérülésből visszatérő, sokak szerint Lamine Yamal mellett a Barca másik kulcsembere, Pedri indította Raphinhát, aki Jan Oblak mellett eltolta a labdát, majd az üres kapuba lőtt, 1-1. 

Hova lőtte Lewandowski a büntetőt?

A szünetben pedig már a katalánok vezethettek volna. 

A múlt héten a Fenerbahce–Fradit, majd a nagyobb port kavaró Girona–Real Madridot is vezető Riccardo de Burgos Bengoetxea tizenegyest fújt be a Barcának, amit viszont Robert Lewandowski nagyon csúnyán kihagyott. A kihagyott büntetőt ide kattintva nézheti meg.

A lengyel csatár – aki egybehangzó sajtóhírek szerint nyáron, a szerződése lejárta után távozik – ezután fejjel veszélyeztetett, de azt Oblak nagy bravúrral védte. 

Dani Olmo gólja és sérülése egyszerre

A kihagyott helyzetek a második félidőben is folytatódtak mindkét oldalon. 

Majd a 65. percben Lewandowski és Dani Olmo játszott össze a tizenhatoson belül, a spanyol középpályás végül estében a kapuba lőtt 11 méterről, 2-1. Flick ezután mindkettejüket lecserélte – Olmo az esés után sérülhetett meg, már a gólöröme közben sem volt őszinte a mosolya. 

Flicknek pár perccel később Pedrit is le kellett hoznia, de ez inkább történt elővigyázatosságból. Az utolsó tíz percben a Barca beszorult a saját kapuja elé, Yamal helyett a dán védő, Andreas Christensen állt be, ezzel is védve az eredményt. A katalánok kibekkelték a végét, ráadásul a hosszabbítás utolsó percében Ferran Torres vitte be a kegyelemdöfést a kinyíló Atléticónak, 3-1.

A Barca 2023 után nyert újra a Matracosok ellen hazai pályán – s mindezt úgy, hogy Lamine Yamalnak nem volt kiemelkedő meccse.

A megunhatatlan LaLiga!
