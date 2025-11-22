Yamal a tinitársaival megszállja a Camp Nout, a Barcelona mégis kiszúr a szurkolókkal

Hétfőn kapták meg a Barcelona szurkolói azt a hírt, amire már jó pár hónapja vártak. A katalán együttes 2023 májusa után visszatér a stadionjába, a Camp Nouba. A létesítmény felújítása jelenleg is zajlik, az új, harmadik szint befejezése, a tető beépítése, a belső terek és a stadion környező területeinek fejlesztése még hosszú időt vesz igénybe. A hétvégi, Athletic Bilbao elleni La Liga-mérkőzésen így 47 ezer szurkoló lehet a stadionban – ez nagyjából megfelel egy telt háznak az Olimpiai Stadionban, amely a klub átmeneti otthona volt. Lapunk októberben testközelből tapasztalta meg, hogy a Barcelona elnökének felelőtlen ígéretéből – az első tervek szerint 2024 decemberében tért volna vissza a Barca a Camp Nouba – már maguknak a szurkolóknak is elegük van. Önmagában is döbbenetes, hogy két és fél év telt el a legutóbbi meccs óta a legendás, a kibővítés után 105 ezer férőhelyes stadionban, megnéztük, hogy az akkori és a mostani Barca-kezdőcsapatban mennyi változás történt.

A Barcelona stadionja, a Camp Nou ha nem is teljesen, de részben készen áll a hétvégi bajnoki mérkőzésre (Fotó: AFP/Josep Lago)

A Barcelona csapata akkor és most a Camp Nouban

A katalán együttes legutóbb 2023. május 28-án, a Mallorca ellen játszott tétmeccset az igazi otthonában, akkor így nézett ki a még Xavi által irányított csapat kezdője:

Ter Stegen – Baldé, Christensen, Kounde, Alba – Gavi, Busquets, De Jong – Dembélé, Lewandowski, Fati.

Ebből a kezdő 11-ből ma még heten tagjai az idei Barca-keretnek. Bár a német Marc-Andé ter Stegent ki is vehetnénk, miután a kapus a nyáron hatalmas harcot vívott a saját csapatával, amely el akarta őt adni. Ter Stegen sérülés miatt maradt, és végül kiegyeztek a felek, így Joan Garcíát, a nyáron érkező hálóőrt sikerült benevezni.

Jordi Alba és Sergio Busquets a klub meghatározó játékosai voltak, de 2023 nyarán mindketten a Lionel Messit a soraiban tudó Inter Miamihoz szerződtek. A mostani idényben pedig mindketten bejelentették, hogy a 2025 decemberében véget érő MLS-idény után visszavonulnak (Busquets 37, míg Alba 36 éves). Ousmane Dembélé pedig a sok sérülése után nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket Barcelonában – ugyebár Neymar helyett érkezett a klubhoz még 2017 nyarán, több mint 100 millió euróért a Borussia Dortmundtól. A francia szélső aztán a legutóbbi évadban élete formájában volt, Bajnokok Ligáját nyert a Paris Saint-Germainnel, majd az Aranylabdát is bezsebelte. Ansu Fati hivatalosan még a Barca játékosa, de a mostani idényt a Monacónál tölti kölcsönben.

A még mindig csak 23 éves szélső kapcsán ki ne emlékezne arra, hogy Messitől megörökölte a 10-es mezt, a klub legnagyobb tehetségének tartották, de a nyomást nem bírta.

A 2022/23-as idény – ez volt az, amikor a katalánok a BL-csoportkörből nem jutottak tovább, így tavasszal az Európa-ligában szerepeltek – volt az egyetlen, amikor a sérülések nem hátráltatták őt, de így sem volt Xavi csapatában kezdőjátékos.