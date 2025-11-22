Camp NouBarcelonala ligaLamine Yamalathletic bilbao

Yamal a tinitársaival megszállja a Camp Nout, a Barcelona mégis kiszúr a szurkolókkal

Lamine Yamal a válogatottszünetben sérülés miatt pihenhetett, szombaton pedig pályafutása során másodszor játszhat a Barcelona legendás stadionjában, a Camp Nouban. A Barcelona az Athletic Bilbaót fogadja szombaton, két és fél év után tér vissza a csapat az otthonába. A mérkőzés nemcsak amiatt lesz különleges, mert a Barca fiataljai először futhatnak ki a Camp Nou gyepére, hanem azért is, mert vendégszurkolók nem lesznek a stadionban.

Perlai Bálint
2025. 11. 22. 6:37
Lamine Yamal és a Barcelona már a Camp Nou-ban is edzett a hétvégi meccs előtt Fotó: URBANANDSPORT Forrás: NurPhoto
Hétfőn kapták meg a Barcelona szurkolói azt a hírt, amire már jó pár hónapja vártak. A katalán együttes 2023 májusa után visszatér a stadionjába, a Camp Nouba. A létesítmény felújítása jelenleg is zajlik, az új, harmadik szint befejezése, a tető beépítése, a belső terek és a stadion környező területeinek fejlesztése még hosszú időt vesz igénybe. A hétvégi, Athletic Bilbao elleni La Liga-mérkőzésen így 47 ezer szurkoló lehet a stadionban – ez nagyjából megfelel egy telt háznak az Olimpiai Stadionban, amely a klub átmeneti otthona volt. Lapunk októberben testközelből tapasztalta meg, hogy a Barcelona elnökének felelőtlen ígéretéből – az első tervek szerint 2024 decemberében tért volna vissza a Barca a Camp Nouba – már maguknak a szurkolóknak is elegük van. Önmagában is döbbenetes, hogy két és fél év telt el a legutóbbi meccs óta a legendás, a kibővítés után 105 ezer férőhelyes stadionban, megnéztük, hogy az akkori és a mostani Barca-kezdőcsapatban mennyi változás történt.

A Barcelona stadionja, a Camp Nou ha nem is teljesen, de részben készen áll a hétvégi bajnoki mérkőzésre
A Barcelona stadionja, a Camp Nou ha nem is teljesen, de részben készen áll a hétvégi bajnoki mérkőzésre (Fotó: AFP/Josep Lago)

A Barcelona csapata akkor és most a Camp Nouban

A katalán együttes legutóbb 2023. május 28-án, a Mallorca ellen játszott tétmeccset az igazi otthonában, akkor így nézett ki a még Xavi által irányított csapat kezdője:

  • Ter Stegen – Baldé, Christensen, Kounde, Alba – Gavi, Busquets, De Jong – Dembélé, Lewandowski, Fati.

Ebből a kezdő 11-ből ma még heten tagjai az idei Barca-keretnek. Bár a német Marc-Andé ter Stegent ki is vehetnénk, miután a kapus a nyáron hatalmas harcot vívott a saját csapatával, amely el akarta őt adni. Ter Stegen sérülés miatt maradt, és végül kiegyeztek a felek, így Joan Garcíát, a nyáron érkező hálóőrt sikerült benevezni. 

Jordi Alba és Sergio Busquets a klub meghatározó játékosai voltak, de 2023 nyarán mindketten a Lionel Messit a soraiban tudó Inter Miamihoz szerződtek. A mostani idényben pedig mindketten bejelentették, hogy a 2025 decemberében véget érő MLS-idény után visszavonulnak (Busquets 37, míg Alba 36 éves). Ousmane Dembélé pedig a sok sérülése után nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket Barcelonában – ugyebár Neymar helyett érkezett a klubhoz még 2017 nyarán, több mint 100 millió euróért a Borussia Dortmundtól. A francia szélső aztán a legutóbbi évadban élete formájában volt, Bajnokok Ligáját nyert a Paris Saint-Germainnel, majd az Aranylabdát is bezsebelte. Ansu Fati hivatalosan még a Barca játékosa, de a mostani idényt a Monacónál tölti kölcsönben.

A még mindig csak 23 éves szélső kapcsán ki ne emlékezne arra, hogy Messitől megörökölte a 10-es mezt, a klub legnagyobb tehetségének tartották, de a nyomást nem bírta. 

A 2022/23-as idény – ez volt az, amikor a katalánok a BL-csoportkörből nem jutottak tovább, így tavasszal az Európa-ligában szerepeltek – volt az egyetlen, amikor a sérülések nem hátráltatták őt, de így sem volt Xavi csapatában kezdőjátékos.

Ansu Fati, a be nem váltott ígéretek mintapéldája
Ansu Fati, a be nem váltott ígéretek mintapéldája (Fotó: NurPhoto/Guillermo Martinez)

Yamalnak mindössze a második meccse jöhet a legendás stadionban

A bajnokság címvédője legutóbb 2025. november 9-én, 4-2-re nyert a Celta Vigo otthonában, akkor Hansi Flick ezt a kezdőcsapatot küldte fel.

  • Szczesny– Baldé, Cubarsi, Araujo, E. García – F. López, Olmi, De Jong – Rashford, Lewandowski, Yamal.

Jól látszik, hogy teljesen megváltozott a Barca kerete , s akkor még nem említettük a sérült Pedrit és Raphinhát. Míg a 2022/23-as idényben a mára a modern futball egyik legnagyobb csillagává váló Lamine Yamal csak egy meccsen játszott a felnőtteknél, mostanra kihagyhatatlan a kezdőből. 

Így történhetett meg, hogy Yamal a 2023-ban a Camp Nout ideiglenes elhagyó katalánok színeiben mindössze egyszer – 2023. április 29-én, a Betis elleni bajnokin – lépett pályára a stadionban. 

Azt pedig már csak halkan tesszük hozzá, hogy ekkor a jobbszélső mindössze 15 éves volt… Az akadémistákra építő katalánoknál nem egyedüli eset, hogy a Camp Nou gyepére lépni teljesen új érzés lesz. Pau Cubarsí – aki már most, 18 évesen a világ egyik legjobb védője – a 2023/24-es idényben kezdett a felnőtteknél játszani. Ugyanez elmondható Fermin Lópezre is, a 22 éves spanyol középpályás 2023 elején még a negyedosztályú Linaresben játszott. Míg egy fotó kikerült a nyáron érkező svéd, egyelőre jobbára epizódszereplő, Roony Bardghjiről, amin a 18 éves játékos még szurkolóként volt a Camp Nouban.

Vendégszurkolók nem lehetnek a Barcelona–Athletic Bilbao mérkőzésen

Noha a Barca-szurkolók örülhettek a Camp Nouba történő visszatérésnek, a baszk csapatéi már kevésbé. Ugyanis a katalánok nem tudják biztosítani a felújítás alatt lévő stadionban a vendégszurkolók biztonságos elkülönítését. Így a stadionban csak 47 ezer hazai drukker lesz. Aki egyébként kimenne erre a különleges találkozóra, annak igencsak a zsebébe kell nyúlnia. A legolcsóbb jegy 199 euróba (76 ezer forint), míg a legdrágább 1000 euróba (383 ezer forint) kerül. A Barcelona–Athletic Bilbao La Liga-mérkőzés szombaton 16.15-kor kezdődik, amelyet Magyarországon a Spíler 2 élőben közvetít.

A Barcelona legutóbbi mérkőzése a Camp Nouban, még 2023 tavaszán:

