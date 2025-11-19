BarcelonaUEFABajnokok LigájaCamp Nou

A Barcelona végre választ kapott az UEFA-tól, a BL-szereplést érinti

A napokban eldőlt, hogy az FC Barcelona hosszú idő után visszatérhet az otthonába. A Barcelona a hétvégi bajnokin már a Spotify Camp Nou stadionban fogadja az Athletic Bilbaót, szerdán pedig az is eldőlt, hogy a Bajnokok Ligájában is megkapta az engedélyt az UEFA-tól.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 13:35
Így fest jelenleg kívülről a Camp Nou Fotó: Josep Lago Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőn megérkezett a hír, amire a Barcelona szurkolói és játékosai már régóta vártak: legutóbb 2023. május 28-án, a Mallorca ellen játszott tétmeccset a Barcelona a Spotify Camp Nou stadionban, szombaton, az Athletic Bilbao ellen 16.15-kor kezdődő bajnokin azonban újra megnyitja kapuit a felújítás alatt álló aréna.

A Barcelona nyílt edzést tartott a visszatérés előtt
A Barcelona nyílt edzést tartott a visszatérés előtt. Fotó: AFP/Josep Lago

Szerdán újabb jó hírt kaptak a katalánok, a hivatalos oldalon megjelent közlemény szerint a klub az UEFA-tól is megkapta az engedélyt, így már a következő hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésen, december 9-én az Eintracht Frankfurt ellen visszatérhet otthonába a csapat a legrangosabb európai kupasorozatban is. A kommünikében kiemelték, hogy az európai szövetség megítélése szerint minden szükséges követelmény teljesült, a teljes bal oldali lelátó mellett a főlelátót és a déli lelátót is használhatja a klub.

A munkálatok közben tovább folytatódnak, a stadion jelenleg 45 401 néző befogadására áll készen, a teljes körű felújítás végeztével pedig mintegy 106 ezer szurkoló foglalhat majd helyet benne.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló futballstadion főpróbája már november 7-én megvolt, amikor az egyesület 23 ezer nézőt engedett be a Camp Nouba egy edzésre, ahol a kilátogatók meccshangulatban fogadták a futballistákat.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu