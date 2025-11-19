A Barcelona végre választ kapott az UEFA-tól, a BL-szereplést érinti

Hétfőn megérkezett a hír, amire a Barcelona szurkolói és játékosai már régóta vártak: legutóbb 2023. május 28-án, a Mallorca ellen játszott tétmeccset a Barcelona a Spotify Camp Nou stadionban, szombaton, az Athletic Bilbao ellen 16.15-kor kezdődő bajnokin azonban újra megnyitja kapuit a felújítás alatt álló aréna.

A Barcelona nyílt edzést tartott a visszatérés előtt. Fotó: AFP/Josep Lago

Szerdán újabb jó hírt kaptak a katalánok, a hivatalos oldalon megjelent közlemény szerint a klub az UEFA-tól is megkapta az engedélyt, így már a következő hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésen, december 9-én az Eintracht Frankfurt ellen visszatérhet otthonába a csapat a legrangosabb európai kupasorozatban is. A kommünikében kiemelték, hogy az európai szövetség megítélése szerint minden szükséges követelmény teljesült, a teljes bal oldali lelátó mellett a főlelátót és a déli lelátót is használhatja a klub.

A munkálatok közben tovább folytatódnak, a stadion jelenleg 45 401 néző befogadására áll készen, a teljes körű felújítás végeztével pedig mintegy 106 ezer szurkoló foglalhat majd helyet benne.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló futballstadion főpróbája már november 7-én megvolt, amikor az egyesület 23 ezer nézőt engedett be a Camp Nouba egy edzésre, ahol a kilátogatók meccshangulatban fogadták a futballistákat.