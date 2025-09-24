FC BarcelonaLamine YamalCamp Nou

Yamal álma már sosem teljesül? Újabb pofon a Barcelona terveinek

Tovább folytatódik a Camp Nou felújítási kálváriája. Az FC Barcelona vasárnap már saját otthonában játszotta volna a Real Sociedad elleni bajnokit, de a városvezetés nem engedélyezte a visszatérést. Ha a biztonsági akadályok elhárulnak, Lamine Yamal és társai arra még sokat várhatnak, hogy telt házas meccsen szerepeljenek a Camp Nouban. A Barcelona csütörtökön Oviedóban játszik, vasárnap a barcelonai Olimpiai Stadionban fogadja a Real Sociedadot.

2025. 09. 24. 8:09
Lamine Yamal eddig hét percet játszhatott a Camp Nou gyepén, Pau Cubarsí még pályára sem lépett a Barcelona hagyományos otthonában (Fotó: AFP/Franck Fife)
Hét perc. Lamine Yamal eddig ennyi játékidővel büszkélkedhet a Barcelona legendás otthonában. A még mindig csak tizennyolc éves játékos 2023 áprilisában minden idők legfiatalabb futballistájaként mutatkozhatott be a Real Betis ellen a Barcelona színeiben, néhány percet kapott az addigra már eldőlt találkozón. Yamal a fiatal kora ellenére hamar alapember lett, bő két év alatt odáig jutott, hogy már csalódott, amiért „csak” második lett az Aranylabda-szavazáson. A Camp Nou viszont 2023 nyarán bezárt, s a felújítás az eredeti tervekkel ellentétben még mindig nem ért véget.

A Camp Nou látképéhez továbbra is hozzátartoznak a daruk, Lamine Yamal és társai még mindig nem térhetnek vissza a Barcelona stadionjába
A Camp Nou látképéhez továbbra is hozzátartoznak a daruk, Lamine Yamal és társai még mindig nem térhetnek vissza a Barcelona stadionjába. Fotó: NurPhoto via AFP/Urbanandsport/Joan Valls

A Barcelona 2023 nyara óta jellemzően az Olimpiai Stadionban játssza a hazai mérkőzéseit, de a mostani idény elején előfordult az is, hogy az edzőpályának számító Johan Cruyff Stadion volt a helyszín, ahová a környező panelházakból lestek be a drukkerek.

 

Mikor játszhat újra a Camp Nouban a Barcelona?

A felújítások kezdetekor Joan Laporta klubelnök 2024 decemberére prognosztizálta a Camp Nou munkálatainak befejezését és a visszatérést. Immár egyértelmű, hogy ezzel alaposan mellélőtt, abba viszont nehéz belelátni, hogy a csúszás mennyire szorosan köthető ahhoz, hogy a Barcelona a játékoskeret kialakításakor is folyamatosan trükközni kénytelen az anyagi helyzete miatt.

Vasárnap a Real Sociedadot már a Camp Nouban fogadta volna a Barcelona, de a városvezetés közbeszólt: a stadion még mindig nem biztonságos.

Ha a stadionnál a vészkijáratok kérdését megoldják, a visszatérés dátuma már közel lehet, ugyanakkor a felújítás vége aligha. Ezt jól jelzi, hogy a 105 ezres stadionba egyelőre a Barcelona meghiúsult terve szerint is csak 27 ezer nézőt engedtek volna be.

 

Hol játszhat legközelebb Lamine Yamal?

Bár az elmúlt napokban a Barcelona fiatal sztárja sérüléssel bajlódott, a párizsi Aranylabda-gála után kedden Lamine Yamal már újra labdás edzést végzett, s ha csütörtökön Oviedóban még nem is, vasárnap, a Real Sociedad ellen vélhetően már játszhat.

Igaz, továbbra sem a Camp Nouban, hanem a barcelonai Olimpiai Stadionban. A telt házas Camp Nou-élmény pedig még tovább álom marad Lamine Yamal számára.

Lamine Yamal eddigi egyetlen meccse a Camp Nouban:

 

