Dembélé és Yamal az Instagramon üzengetett egymásnak, a PSG edzője nem akárhogy reagált

A mauritániai, szenegáli és mali felmenőkkel is rendelkező Ousmane Dembélé a spanyol Lamine Yamalt utasította maga mögé az Aranylabda-szavazáson, a Barcelona fiataljának így „csupán" a legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díj, a Kopa-trófea jutott hétfőn.
Luis Enrique boldogan üdvözölte az Aranylabda győztesét
A PSG francia válogatott játékosának díjazását edzője, Luis Enrique is nagy örömmel fogadta. A klub által közzétett videó alapján Dembélét meglátva nagyot kiáltott, megölelte őt, majd az Aranylabdát is megcsókolta.
Lamine Yamal és Ousmane Dembélé üzenetváltása
Lamine Yamal édesapjához hasonlóan először nem viselte jól, hogy lemaradt az európai futball legrangosabb egyéni díjáról, de a közösségi oldalán már udvariasabban gratulált Dembélének.
„Isten terve tökéletes: mászni kell ahhoz, hogy elérd a csúcsot.”
Örülök a második Kopa-trófeámnak, és gratulálok Dembélének a díjhoz és a remek idényhez
– írta a Barcelona tinédzsere az Instagramon.
A rengeteg hozzászólás között a friss aranylabdás spanyol nyelvű válasza is szerepel: „Köszönöm, Lamine! Gratulálok a Kopa-trófeához és minden sikerhez, amit elértél!”
Ousmane Dembélé a PSG történetének második, míg Franciaország hatodik aranylabdása lett.