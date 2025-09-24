Dembélé és Yamal az Instagramon üzengetett egymásnak, a PSG edzője nem akárhogy reagált

A mauritániai, szenegáli és mali felmenőkkel is rendelkező Ousmane Dembélé a spanyol Lamine Yamalt utasította maga mögé az Aranylabda-szavazáson, a Barcelona fiataljának így „csupán" a legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díj, a Kopa-trófea jutott hétfőn.

Lamine Yamal (jobbra) Ousmane Dembélé mögött végzett az Aranylabda-szavazáson. Fotó: AFP

Luis Enrique boldogan üdvözölte az Aranylabda győztesét

A PSG francia válogatott játékosának díjazását edzője, Luis Enrique is nagy örömmel fogadta. A klub által közzétett videó alapján Dembélét meglátva nagyot kiáltott, megölelte őt, majd az Aranylabdát is megcsókolta.

🌕 « Now that you're the Ballon d'Or, I want you to always come in a suit! » 🤵‍♂️😂



The return of the Ballon d'Or 2025 to the PSG Campus!#BallonDor



pic.twitter.com/gsCoHhgJ8z — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 23, 2025

Lamine Yamal és Ousmane Dembélé üzenetváltása

Lamine Yamal édesapjához hasonlóan először nem viselte jól, hogy lemaradt az európai futball legrangosabb egyéni díjáról, de a közösségi oldalán már udvariasabban gratulált Dembélének.

„Isten terve tökéletes: mászni kell ahhoz, hogy elérd a csúcsot.”

Örülök a második Kopa-trófeámnak, és gratulálok Dembélének a díjhoz és a remek idényhez

– írta a Barcelona tinédzsere az Instagramon.

A rengeteg hozzászólás között a friss aranylabdás spanyol nyelvű válasza is szerepel: „Köszönöm, Lamine! Gratulálok a Kopa-trófeához és minden sikerhez, amit elértél!”

Ousmane Dembélé a PSG történetének második, míg Franciaország hatodik aranylabdása lett.