  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Dembélé és Yamal az Instagramon üzengetett egymásnak, a PSG edzője nem akárhogy reagált
aranylabdaOusmane DembéléLamine YamalLuis Enrique

Dembélé és Yamal az Instagramon üzengetett egymásnak, a PSG edzője nem akárhogy reagált

Ousmane Dembélé, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain francia csatára nyerte a France Football magazin által az év legjobb játékosának odaítélt Aranylabda-díjat. Dembélé mögött Lamine Yamal végzett, aki először nehezen viselte a vereséget, de a közösségi oldalán már higgadtabb volt – egymásnak üzengettek a friss aranylabdással. A PSG edzője, Luis Enrique is üdvözölte díjazott játékosát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 7:55
Lamine Yamal és Ousmane Dembélé között dőlt el a 2025-ös Aranylabda sorsa (Fotó: AFP/Franck Fife)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mauritániai, szenegáli és mali felmenőkkel is rendelkező Ousmane Dembélé a spanyol Lamine Yamalt utasította maga mögé az Aranylabda-szavazáson, a Barcelona fiataljának így „csupán" a legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díj, a Kopa-trófea jutott hétfőn. 

Lamine Yamal Ousmane Dembélé mögött végzett az Aranylabda-szavazáson
Lamine Yamal (jobbra) Ousmane Dembélé mögött végzett az Aranylabda-szavazáson. Fotó: AFP

Luis Enrique boldogan üdvözölte az Aranylabda győztesét

A PSG francia válogatott játékosának díjazását edzője, Luis Enrique is nagy örömmel fogadta. A klub által közzétett videó alapján Dembélét meglátva nagyot kiáltott, megölelte őt, majd az Aranylabdát is megcsókolta.

Lamine Yamal és Ousmane Dembélé üzenetváltása

Lamine Yamal édesapjához hasonlóan először nem viselte jól, hogy lemaradt az európai futball legrangosabb egyéni díjáról, de a közösségi oldalán már udvariasabban gratulált Dembélének.

„Isten terve tökéletes: mászni kell ahhoz, hogy elérd a csúcsot.”

Örülök a második Kopa-trófeámnak, és gratulálok Dembélének a díjhoz és a remek idényhez

– írta a Barcelona tinédzsere az Instagramon.

A rengeteg hozzászólás között a friss aranylabdás spanyol nyelvű válasza is szerepel: „Köszönöm, Lamine! Gratulálok a Kopa-trófeához és minden sikerhez, amit elértél!”

Ousmane Dembélé a PSG történetének második, míg Franciaország hatodik aranylabdása lett.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Szabad-e merengni?

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Lehet, nem a tempónk túl gyors, csupán elmulasztottunk megállni a legfontosabb stációknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu